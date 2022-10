Pape undskylder til Grønland: Jeg sagde det for firkantet

Søndags aftens tv-debat mellem de tre statsministerkandidater blev indledt med syndsbekendelser for åben skærm, og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, greb chancen for at lette sit hjerte.

- Undskyld til Grønland og grønlænderne, fordi jeg sagde noget meget firkantet. Det burde jeg ikke havde gjort, siger Søren Pape Poulsen.

Pape fortryder en række udtalelser om Grønland, dels på et diplomatisk møde, dels i medierne de seneste dage.

De Konservatives formand har sammenlignet Grønland med et u-land og sagde blandt andet, at grønlændere drikker lønnen hurtigt op og begår incest.

Og så kaster han straks bolden videre til statsministeren:

- Mette Frederiksen, kameraet er der, værsgo at sige undskyld til de minkavlere, der har mistet hele deres erhverv og hele deres liv, og til skatteyderne, der har tabt 19 milliarder kroner.

Således fortsætter han i samme spor som åbningsdebatten i Folketinget torsdag i denne uge, da både Venstre og De Konservative igen og igen spurgte Mette Frederiksen, om hun ville erkende, at hun har begået fejl.

Efter 14 timers debat nævnte Frederiksen 3-4 udsagn, som hun fortrød, blandt andet at hun sagde "lev med det" under coronakrisen. Men det var ikke det, som de borgerlige partier søgte en undskyldning for.

- Det har kostet Danmark 19 milliarder kroner, skatteyderne 19 milliarder kroner, og man har slået et erhverv ihjel. Nogle mennesker har mistet alt, hvad de har, og så oplever man en statsminister, der siger, at hun har begået fejl.

- Men det vil hun ikke undskylde for. Den eneste, der ikke har begået fejl, sådan rigtigt, som i hvert fald ikke vil undskylde for det, det er Mette Frederiksen. Det synes jeg er meget magtfuldkomment, siger Pape.

Men der kommer ingen nye undskyldninger fra statsministeren.

- Jeg har sagt undskyld til landets minkavlerne, og det gør jeg gerne igen. For det var ikke et godt forløb, og jeg er ikke i tvivl om, at det har haft store omkostninger for de mennesker, det har ramt, siger Mette Frederiksen.

- Det betyder ikke, at det var en fejl, at minkene skulle slås ned, tilføjer hun.

Hun uddyber, at Minkkommissionen har konkluderet, at hun ikke var vidende om, at der manglende hjemmel, og at hun i øvrigt har overholdt sin sandhedspligt.

