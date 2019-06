Pape: Vi kan ikke gå i regering med S og V

Søren Pape Poulsen afviser, at Konservative kan være parlamentarisk flertal for SV-regering.

Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, siger til TV2 News, at partiet vil takke pænt nej til en invitation, hvis man bliver indbudt til et samarbejde med Venstre og Socialdemokratiet.

Det sker som reaktion på statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) melding om, at han ikke længere har en borgerlig regering som førsteprioritet efter valget.

Løkke vil i stedet prøve at danne regering hen over midten med Socialdemokratiet og andre, der måtte byde ind.

- Hvis der bliver dannet en SV-regering, er det, fordi der er et flertal bag den.

- Men vi kan ikke stå bag en regering, der vil hæve skatten eller føre en slappere retspolitik, siger Pape.

Han understreger dog, at Konservative gerne vil samarbejde med en sådan konstellation.

- Vi vil gerne ind og samarbejde og gøre alt, hvad vi kan for at trække det i en borgerlig retning, siger han.

Med Løkkes udmelding er den nuværende VLAK-regering formentlig stendød.

Men det afholder ikke Søren Pape Poulsen fra at drømme om en borgerlig regering igen engang i fremtiden.

- Så må vi have den efter næste valg. For mig handler det om, at vi får gendannet det borgerlige Danmark. Det er det, vi kæmper for, siger han.

Løkke har tidligere i valgkampen luftet tanken om et bredt samarbejde i stedet for en borgerlig regering.

Det skete i forbindelse med udgivelsen af samtalebogen "Befrielsens øjeblik" og som en reaktion på det, han kalder yderpartierne i dansk politik.

Hvis man vil sikre, at de ikke får indflydelse, må man ifølge Løkke i stedet samle kræfterne i midten af dansk politik.

Det er kun én gang tidligere i fredstid sket, at Socialdemokratiet og Venstre har siddet i regering sammen.

Det var i 1978, hvor den såkaldte arbejder-bonde-regering holdt sammen i lidt over et år, inden forskellighederne betød, at samarbejdet ophørte.

/ritzau/