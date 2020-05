Pape: Vi skal åbne alt det med mest økonomisk aktivitet

De Konservatives formand Søren Pape fremhæver restauranter og storcentre som med sikkerhed bør åbne.

Politikerne bør vende corona-diskussionen om. Det mener De Konservatives formand Søren Pape Poulsen. På vej ind til forhandlingerne om fase to af genåbningen af Danmark på Marienborg taler K-formanden for en markant genåbning.

I stedet for at diskutere, hvad der må åbne, bør politikerne alene koncentrere sig om, hvad der bør være lukket, mener Søren Pape Poulsen.

Han fremhæver restauranter og storcentre som nogle af de ting, der med sikkerhed bør åbne for at sikre mest muligt økonomisk aktivitet.

- Der er milevidt til, vi når den maksimale kapacitet på hospitalerne. Når der er så langt, så synes jeg ikke, der er noget at betænke sig på. Det er ikke et mål i sig selv at holde Danmark lukket. Det kan ikke være meningen, siger Søren Pape Poulsen.

For ham er det et spørgsmål om, at der skal åbnes så meget som muligt.

- Det behøver jo ikke at tage mange minutter, at diskutere hvad der skal åbnes. Det ligger på den flade hånd. Lad os bare sige, at alt skal åbnes og så lave en liste med, hvad der skal holdes lukket

Det er ligeledes holdningen fra formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, som også peger på, at der skal åbnes markant i fase to.

- Vi skal åbne så meget som muligt. Vores udgangspunkt er, at alt som udgangspunkt må åbne. Så må vi se, hvad der skal undtages, siger han inden forhandlingerne på Marienborg med de andre partiledere.

Han mener også at tyske og norske turister bør have adgang til at holde sommerferie i Danmark.

