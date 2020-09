Pape vil bruge fyringer og frit valg til at løfte ældrepleje

Flere penge til ældrepleje sikrer ikke en værdig behandling af ældre, siger Pape i sin tale på K-landsråd.

- Som mange andre danskere, har jeg også set dokumentaren Plejehjemmene bag facaden, der viste os billeder af, hvordan Else på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus blev behandlet.

- Det er komplet uforståeligt, at man kan behandle andre mennesker på den måde. Jeg køber ikke forklaringen om, at det handler om penge. Det her handler om respekt for mennesker.

Sådan lyder det fra De Konservatives formand Søren Pape Poulsen. På partiets digitale landsråd i Herning opstiller han lørdag fem punkter, som han mener kan føre til værdig behandling af ældre. Og de handler ikke om flere penge.

Pape fremhæver især frit valg for ældre og markant øget brug af fyringer af uegnede ledere og medarbejdere:

- Lad os sige det, som det er: Der findes fantastisk dygtige ledere og omsorgsfulde medarbejdere. De skal have vores tillid til at gøre deres arbejde.

- Men der findes også dårlige ledere og dårlige medarbejdere, og de skal væk. Og så skal de kunne fratages retten til at arbejde i et omsorgsfag igen, siger Søren Pape Poulsen.

Han peger på, at plejehjemslederne nogle steder kommer for langt væk fra den omsorg, de skal skabe for ældre:

- En pårørende til en ældre kvinde fortalte mig den anden dag, at den ældre kvinde havde boet fire år på et plejehjem uden at møde plejehjemmets leder. Det er forrykt. Lederen skal jo ses på gangene, være sammen med de ældre og personalet. Være nærværende, siger Søren Pape Poulsen.

Op til landsmødet har han samtidig præsenteret flere forslag om øget frit valg for de ældre. De Konservative ønsker at fordoble klippekortet, der i dag giver ældre mulighed for selv at vælge, hvad de vil bruge en halv time af hjemmehjælperens tid om ugen til.

Samtidig ønsker De Konservative flere private friplejehjem, som kan give de offentlige plejehjem konkurrence. I sin tale fremhæver Pape May Bjerre Eiby, der som 34-årig startede sit eget plejehjem Dagmarsminde.

Hun oprettede plejehjemmet i frustration over den behandling hendes svært demente far fik op til hans død.

- Jeg spurgte May, om hun mente, at det med Else på Kongsgården kunne ske igen. Hun svarede: Ja, og det skyldes ikke mangel på penge.

- Det, der med hendes ord gør ondt på hele plejesektoren og de mennesker, der bor der, er dårlig ledelse. Og uegnede medarbejdere, siger Søren Pape Poulsen.

I talen kommer han desuden med et svirp til Venstre, som i valgkampen foreslog at bruge 69 milliarder kroner ekstra på velfærd over de kommende år.

- Jeg ved, at jeg rager lidt uklar med Venstre i den her sag. For de har lovet 69 milliarder kroner ekstra til en større offentlig sektor. Det har de ikke noget imod, at jeg siger. For, som de siger, så er det jo deres politik.

- For mig at se giver man op, når man vil bruge lige så mange penge som Socialdemokratiet. Det skal ikke være et mål at bruge mange penge, siger Pape.

