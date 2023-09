Pape vil finde tilbage til de konservative rødder i ny vision

De Konservative mødes til landsråd lørdag midt i en turbulent periode, hvor dårlige meningsmålinger samt intern kritik og uro presser formand Søren Pape Poulsen.

Et af modsvarene på kritikken er en ny konservativ fortælling, som han i længere tid har varslet.

Den fulde vision løfter han sløret for i sin tale på landsrådet, men inden da siger han, at det handler om "at erkende sine rødder".

De Konservative er den seneste tid kommet med udspil på familie- og forsvarsområdet, to klassisk konservative mærkesager, og de udspil skal ses i den kontekst.

- Det er et led i vores nye fortælling at tale forsvar og familie som to helt oplagte ting, siger han.

Adspurgt mere konkret til, hvad fortællingen skal bestå af, bruger Søren Pape Poulsen ordet "fællesskab" flere gange.

- Rødderne i det konservative parti er, at vi alle sammen er stærke individer, der kan indgå i fællesskaber. Det kan være forsvar, det kan være familie.

- Det, der er vigtigt for mig, er, at vi simpelthen sætter en større værdi i fællesskabet. Der er et fællesskab som nation, et nationalt fællesskab som Forsvaret og et nært fællesskab som familien, siger han.

Landsrådet kommer ikke kun til at handle om den nye fortælling, der skal bære partiet mod bedre målinger og i sidste ende flere mandater ved det næste valg.

En af de sager, der kommer til at fylde på landsrådet, er Papes håndtering af europaparlamentsmedlem Pernille Weiss. Hun er anklaget for ubehagelig adfærd over for tidligere ansatte på hendes kontor, hvorfor Pape og resten af ledelsen ønsker hende ud af parlamentet.

Selv har hun dog ikke givet op og agter at komme på partiets liste til EU-valget.

Sagen om Weiss har været fremkaldervæske for en række andre kritikere i partiet. Nogle - også profiler som eksempelvis den tidligere formand Lars Barfoed - har sågar meldt sig ud.

Pape søger genvalg som formand på landsrådet. Ifølge ledelsen sker det med en enig hovedbestyrelse i ryggen.

Spørgsmål: Nu har der været en del intern uro og kritikere. Hvordan vil du adressere dem på landsrådet?

- Jamen det har jeg ingen kommentarer til. Du kan tænde dit fjernsyn lørdag formiddag, slutter formanden.

