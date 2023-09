Pape vil fortsætte som leder: Forstår ikke kritik

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, undrer sig over den seneste tids kritik mod ham.

Alligevel bedyrer han, at han lytter til den.

- Det gør altid indtryk, når der er kritik, og det skal man tage til sig, siger Søren Pape Poulsen.

Partitoppen har den seneste tid mødt en stigende grad af kritik fra baglandet og tidligere partiprofiler.

Efter at Pernille Weiss, partiets medlem af EU-Parlamentet, blev bedt om ikke at stille op for partiet igen, har flere i baglandet ytret støtte til hende og kritik af partiets ledelse.

Senere har flere tidligere konservative profiler som Lars Barfod, tidligere partiformand, og Jakob Axel Nielsen, tidligere konservativ sundhedsminister, kritiseret partiet for en højredrejet politisk kurs væk fra midten.

Det afviser Søren Pape Poulsen.

- Påstanden om, at vi har flyttet os som parti, og at jeg er blevet repræsentanten for en højreorienteret proces, kan jeg simpelthen ikke genkende, siger Søren Pape Poulsen.

- Vi har været med i mange brede aftaler i denne regeringstid.

Partiformanden fremhæver, at der er stor støtte til ham i hovedbestyrelsen.

- Vi havde et fantastisk hovedbestyrelsesmøde i fredags. Det tror jeg alle, der var der, kan sige, og jeg blev enstemmigt indstillet til genvalg som formand, siger han.

Alligevel kan han ikke endegyldigt afvise, at der kan være eller opstå sprækker i opbakningen.

- Det kan jeg ikke føle mig sikker på, men hvis folk ikke bakker mig op, er det mindste, man kan forlange, at de åbner munden og siger det.

-Er der et par stykker, der ikke mener det, må de sige det i stedet for at gemme sig.

/ritzau/