Pape vil have straks-tilsyn og ledere væk fra skærmen på plejehjem

- Der er ikke sket en dyt indtil nu.

Sådan lyder det fra Søren Pape Poulsen, De Konservatives formand og statsministerkandidat, i forbindelse med, at TV 2 torsdag i en dokumentar afslører omsorgssvigt på et plejehjem i Køge.

Dokumentaren kommer over to år efter, at en anden TV 2-dokumentar viste lignende problemstillinger på et plejehjem i Østjylland.

- Vi har set en helt forfærdelig dokumentar, der viser, at det, vi troede skulle stoppe, er fortsat, siger Søren Pape.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Sidste gang blev der bare sat nogle penge af, og så skulle der holdes en masse møder, men der er ikke rigtig sket noget.

Derfor præsenterer De Konservative torsdag et plejehjemsudspil med ni forslag til at "stramme op" i ældreplejen.

Det inkluderer blandt andet en ny tilsynsmodel, hvor det skal være muligt for ansatte på plejehjem at bestille et "uafhængigt straks-tilsyn, der kommer uanmeldt på besøg inden for 48 timer".

Det uafhængige tilsyn skal være statsligt, og samtidig skal kommunernes egne tilsyn nedlægges.

Og står det til Søren Pape, skal straks-tilsynene kunne have stor indflydelse.

- Personligt så jeg gerne, at de simpelthen kunne komme, og hvis det ikke fungerer, skal de kunne rykke ind og overtage ledelsen af plejehjemmet, indtil der er styr på det.

- Så langt vil jeg være klar til at gå. Og det må kommunen så rette ind efter.

Et andet punkt i partiets udspil omhandler de kommunale plejehjems ledere. De skal i højere grad være en del af ældreplejen.

- Jeg synes fremadrettet, at det skal være et krav, at en plejehjemsleder skal have en del af sin arbejdstid, hvor man er en del af ældreplejen. Man skal væk fra kontoret, væk fra ringbindene og væk fra skærmen og ud at snakke med de ældre og se til sit personale, siger Søren Pape.

Han forestiller sig, at plejehjemsledere ansættes på vilkår, der betyder, at i eksempelvis 25 procent af deres arbejdstid er de en del af den daglige drift.

- Jeg tænker, at når man er inden for det her fag, så ønsker man selvfølgelig at være tæt på de ældre, drage omsorg for dem, og se hvordan ens personale drager omsorg for dem.

Generelt siger Pape, at der skal gøres "noget radikalt anderledes" på plejehjemmene. Og det handler "mere om værdier, end det handler om penge".

- Det er begrænset, hvad det her kommer til at koste for at være helt ærlig, siger han om de ni forslag.

- Jeg vil blive så ked af det, hvis den nye skandale, vi nu skal have rullet op, kommer til at betyde, at en minister går ud og siger, at vi skal sætte flere penge af. I stedet for at tale om værdier, tale om menneskelighed og tale om hjerte for vores ældre.

Af andre tiltag foreslår De Konservative blandt andet oprettelse af plejehjemsbestyrelser og udbredelse af en whistleblowerordning.

/ritzau/