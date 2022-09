Pape vil ikke kræve Arne-pension afskaffet med ny regering

Selv om Konservative er imod Arne-pensionen, vil partiets formand, Søren Pape Poulsen, ikke kræve den afskaffet som en del af eventuelle regeringsforhandlinger efter et valg.

Det siger han søndag til DR Nyheder.

- Jeg er imod den. Og jeg vil blive ved med at sige, at jeg er imod den. Men hvis der er 90 mandater for den, så er der ingen grund til at bruge ret meget tid på det, siger han.

Søren Pape Poulsen henviser til, at Konservative og Liberal Alliance er de eneste partier i blå blok, som ikke støtter den tidlige pension, som populært bliver kaldt Arne-pensionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Direkte adspurgt siger den konservative formand til DR, at han godt kan være statsminister i en regering, som vil bevare Arne-pensionen.

Arne-pensionen er blevet indført af den nuværende socialdemokratiske regering, og den var et centralt løfte forud for folketingsvalget i 2019.

Den giver personer, som har været mindst 42 år på arbejdsmarkedet, mulighed for at gå tidligere på pension.

Venstre var også imod Arne-pensionen, da den blev indført. Men Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, meldte ud i juli, at partiet fredede ordningen.

Det skyldes, at et bredt flertal bakker op om Arne-pensionen, og at Venstre ikke ville skabe usikkerhed for dem, der har søgt, forklarede partiet dengang.

Arne-pensionen blev vedtaget i 2020 af regeringen, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti.

Den trådte i kraft i januar 2022.

De Radikale er modstandere af Arne-pensionen, men ligesom Venstre og Konservative mener de, at flertallet for ordningen er for stort.

/ritzau/