Pape vil opfylde generationskontrakt med bedre kystsikring

Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, har i længere tid varslet en ny fortælling om partiet, og den fortælling indebærer blandt andet at leve op til en ”generationskontrakt” på miljø- og klimaområdet.

Partiet ønsker derfor at afsætte i alt 800 millioner kroner 2024 og 2025 til klimatilpasning og kystsikring, lyder det i nyt udspil i forbindelse med partiets landsråd.

Desuden skal personer, der ejer et beskyttet naturområde, ikke betale grundskyld af det.

Samtidig vil De Konservative, som de tidligere har meldt ud, have et nationalt forbud mod PFAS-stoffet.

- Vi har en generationskontrakt. Den betyder, at vi har ansvar og pligter. Pligt til at tilegne os vores kultur og traditioner og give dem videre til næste generation. For generationskontrakten handler både om, hvad vi er blevet givet. Og hvad vi skal give videre, siger Søren Pape Poulsen i sin landsrådstale.

Partiet vil hente 160 af millionerne på finansloven og resten i den grønne fond, der er etableret med henblik på at sikre den grønne omstilling i Danmark. Der skal blandt andet bygges diger og tilføres ekstra sand ved kysterne.

Udspillet er det seneste i rækken af flere fra De Konservative, der skal tale om den nye vision for partiet, der har fået navnet ”Stærke rødder i en omskiftelig tid”.

Partiet vil blandt andet også etablere en reservestyrke på 50.000 folk med militærbaggrund, der skal kunne ”slå ring om Danmark”, ligesom 30 millioner skal afsættes til mere skilsmisserådgivning. Pape nævner også i sin tale, at partiet ønsker at hæve servicefradraget.

- Det skal være lettere at veksle en time med støvsugeren til en time med sandkage hos mormor, siger han.

I sin tale nævner Søren Pape Poulsen ordet respekt flere gange. I De Konservative vil man sikre respekt for myndighederne – betjenten, dommeren, skolelæreren, lyder det.

Pape kalder også på et ”ideologisk opgør” med janteloven, hvor der ikke skal ses skævt til folk, der klarer sig godt og tjener mange penge.

Han uddyber dog ikke yderligere, hvordan det budskab skal omsættes til konkret politik.

/ritzau/