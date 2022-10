Pape vil orientere Folketinget om ministermøder i Caribien

Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, vil oplyse Folketinget om de møder, han holdt i Den Dominikanske Republik i 2018 med ministre fra landet.

Det oplyser han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Jeg ser frem til at give orienteringen, så også Folketinget kan høre, hvordan det hænger sammen, skriver Søren Pape.

- Jeg har nu i fire uger tilbudt udenrigsministeren nøjagtigt det samme, uden han har fundet tid til at invitere mig over. Jeg vil meget gerne give den orientering.

Artiklen fortsætter under annoncen

Meldingen kommer, efter at et flertal i Udenrigsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og De Radikale mandag er blevet enig om en beretning, der opfordrer Søren Pape til at oplyse Folketinget om mødernes indhold.

Af beretningen fremgår det dog ikke, hvordan og hvornår Pape skal orientere Folketinget. Det fremgår heller ikke af Søren Papes kommentar, hvordan og hvornår orienteringen sker.

Tidligere har udenrigsminister Jeppe Kofod (S) krævet en redegørelse fra Søren Pape. I den forbindelse har Pape inviteret ministeren til et møde.

Partiformanden har også beklaget, at møderne fandt sted uden inddragelse af den danske udenrigstjeneste.

- Men jeg finder det påfaldende, at Udenrigsministeriet ikke har fundet grund til at spørge mig om dette de seneste fire år, men det har Socialdemokratiet nu pludselig op til en valgkamp, lyder det videre fra Søren Pape.

Det er tidligere kommet frem i flere medier, at Søren Pape i sin tid som justitsminister holdt ministermøder med Den Dominikanske Republik uden om Udenrigsministeriet og uden at have været i kontakt med den lokale, danske ambassade.

På møderne i 2018 var også daværende socialminister Mai Mercado (K) og daværende udlændinge- og integrationsminister for Venstre Inger Støjberg (DD) til stede.

Også de to opfordres til at oplyse Folketinget om møderne i beretningen.

I beretningen konstateres det også, at møder på eget initiativ med repræsentanter for udenlandske regeringer som dansk minister er "helt uacceptabelt".

Et notat fra Lovsekretariatet i Folketinget efter ønske fra Udenrigsudvalget fastslår desuden, at der ikke findes andre eksempler på, at "et udvalg i en beretning har anmodet en forhenværende minister om at fremkomme med oplysninger".

/ritzau/