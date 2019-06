Pape vil sige farvel til sin ministerpost med rank ryg

Trods vilde udmeldinger har tonen i valgkampen for det meste været god, mener De Konservatives formand.

Hvis man skal tro meningsmålingerne, må justitsminister og formand for De Konservative Søren Pape Poulsen højst sandsynligt forlade sin ministerpost, når folketingsvalget er overstået.

Og i så fald bliver det en afsked, som Søren Pape Poulsen tager pænt.

Det fortæller han, da han møder op for at stemme i Viborg Stadion Haller.

- Jeg står med rank ryg tilbage, siger Søren Pape Poulsen og fremhæver blandt andet det arbejde, han har udført for at bekæmpe bandekriminalitet.

De Konservatives formand kalder den fire uger lange valgkamp, der er gået forud for folketingsvalget, for "speciel". Men han bemærker også, at tonen mellem politikerne for det meste har været god.

- Der har været mange udmeldinger. Men jeg synes, at vi har holdt en ordentlig tone hele vejen igennem, siger Søren Pape Poulsen.

Af mærkværdige udmeldinger nævner han statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) ønske om efter valget at indgå i regering med Socialdemokratiet.

- Når det her valg er ovre, synes jeg, at nogle af os bliver nødt til at samarbejde om det borgerlige.

- Der skal stadig laves aftaler i Folketinget. Jeg kommer ikke til at stå med korslagte arme ude i hjørnet, siger Søren Pape Poulsen.

/ritzau/