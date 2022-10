Pape vil undgå misforståelser: Skatten i bunden skal lettes først

Topskatten skal ikke fjernes lige med det samme, men først om "mange år", siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, i tv-debat mellem statsministerkandidaterne på DR1.

Debatten om topskatten falder i en direkte duel mellem Pape og statsminister Mette Frederiksen (S), mens Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen (V) lytter med fra sidelinjen.

At fjerne topskatten er en mærkesag for De Konservative og en del af partiets 2030-plan.

Men Pape slår fast - for at undgå misforståelser - at skatten skal lettes i bunden først.

- Vores plan går frem til 2030. Nu siger jeg det, så alle kan høre det: Vi skal starte med at lette skatten for dem i bunden, siger Pape.

Mette Frederiksen mener, at De Konservatives 2030-plan, som altså indeholder fjernelsen af topskatten, vil føre til "klare forringelser" af velfærden.

- Der er ingen af os, der har lyst til at opkræve én krone mere end nødvendigt. Men laver man så store skattelettelser som jer, så vil det betyde forringelser i velfærdssamfundet, selv om det lyder dejligt i manges ører, siger Frederiksen.

Det afviser Pape. Ifølge ham handler det om at effektivisere og om at fjerne bureaukratiet.

Pape tilføjer, at der med den konservative plan også vil være en mindre vækst i det offentlige. Han siger, som han har sagt mange gange tidligere, at det ikke er et mål at bruge flest muligt penge i den offentlige sektor. Men at formålet er, at velfærden fungerer.

Tv-debatten mellem de tre statsministerkandidater er den sidste af slagsen inden folketingsvalget 1. november.

DR1 har valgt et setup, hvor to af de tre statsministerkandidater er i direkte duel om et specifikt emne, mens den tredje ser på fra tilskuerpladserne. Der skiftes ud undervejs.

