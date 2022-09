Papes nedtur fortsætter: Viborgs byråd vil undersøge boligsag

En hæsblæsende nyhedsuge lakker mod enden, og ugens sidste Morgensamling bliver ingen stille afslutning. I dag skal vi blandt andet forbi hele to begravelser samt et smut forbi Viborg, hvor en højprofileret konservativ politiker har fået endnu en uheldig sag på halsen.



Men vi starter i Dubai, hvor en lang retssag har fået et lykkeligt udfald - i hvert faldt set med danske briller. Forretningsmanden Sanjay Shah, der er hovedmistænkt i en sag, hvor danske skatteborgere ifølge Skat er blevet snydt for 12,7 milliarder kroner, skal med en række andre selskaber betale mere end otte milliarder kroner tilbage til Danmark. Det skriver DR.



Sanjay Shah er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for over ni milliarder kroner. I sagen udbetalte de danske skattemyndigheder refusion af udbytteskat, uden at ansøgerne reelt havde krav på det.



Domstolen i De Forenede Arabiske Emirater har for få dage afvist at udlevere Sanjay Shah til retsforfølgelse i Danmark. Men den civile retssag, som har kørt parallelt med udleveringssagen, ser nu altså ud til at have båret frugt for den danske stat.

Vi iler videre til Ukraine, hvor der også har været godt nyt at hente på det seneste. Krigslykken ser nemlig ud til at være vendt. Ukrainske soldater har generobret store dele af det tabte territorium fra russerne, og det kan mærkes på landets befolkning.



Ifølge EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, som netop har besøgt Ukraines hovedstad Kiyv, er i alt fem millioner ukrainere nu vendt hjem. Det skriver Ritzau.



Man må dog ikke forhaste sig til at tro, at alt nu er rosenrødt i det ukrainske. De hastige generobringer i det østlige Ukraine har ifølge The Independent blotlagt en massegrav i den østlige by Izium, som indtil denne weekend var underlagt russerne.



I alt 440 lig blev angiveligt fundet i massegraven, som præsident Volodymyr Zelenskyj sammenligner med situationen i Butja tidligere i år. Han besøgte Izium denne onsdag for at se det ukrainske flag vaje over den generobrede by.