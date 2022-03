Mens De Konservative på Christiansborg vil af med EU-forbehold, vil ungdomspartiet kæmpe for at bevare det.

Papes ungdomsparti vil kæmpe for at bevare forsvarsforbehold

Mens De Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen, vil have Danmarks forbehold for EU's forsvarssamarbejde afskaffet, kommer De Konservatives ungdomsparti til at kæmpe for at bevare det.

Konservativ Ungdoms formand, Magnus von Dreiager, fortæller til Politiken, at ungdomspartiet er modstander af at afskaffe forbeholdet og aktivt vil føre kampagne for at bevare det.

- Vi går ind for at bevare forsvarsforbeholdet, fordi vi ikke mener, vi skal afgive for meget magt til EU og er glade for de forbehold, vi har i dag, siger han til Politiken.

- Vi synes ikke, vi skal indgå i et tættere forsvarssamarbejde i EU; vi burde hellere lægge al vores fokus og kræfter i det øvrige Nato.

Artiklen fortsætter under annoncen

Søren Pape Poulsen selv har ifølge Politiken tidligere kæmpet for at holde afskaffelse af EU-forbeholdene ude af partiets partiprogram. Det var før, han var formand.

Men søndag aften stod Søren Pape Poulsen sammen med regeringen og tre andre partier bag et kompromis om dansk sikkerhedspolitik, der indeholdt en folkeafstemning om forbeholdet på forsvarsområdet.

Her talte han for at afskaffe forbeholdet:

- Jeg håber, at vi får afskaffet forbeholdet, så vi frit kan vælge at deltage i missioner, sagde han søndag ifølge Politiken.

/ritzau/