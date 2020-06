Parkeringsafgifter endte i Højesteret

* Sagerne om, hvorvidt to billister skulle betale parkeringsafgift startede i fogedretten, der hører under byretten.

* I den ene sag mente retten, at det var bilistens ansvar at sørge for, at de indtastede oplysninger var korrekte. Bilisten blev derfor dømt til at betale bøden.

* I den anden sag mente retten, at kommunen i den konkrete sag kunne identificere bilen og konstatere, at der var betalt for parkering. Retten ophævede derfor parkeringsbøden.

* Begge sager kørte videre i henholdsvis Østre -og Vestre Landsret, som kom til den samme afgørelse: at bøderne skulle annulleres.

* Højesteret har også bestemt, at billisterne slipper for at betale.

Kilde: Ritzau

/ritzau/