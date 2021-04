Pårørende til AstraZeneca-dødsfald kræver erstatning af Danmark

Patienterstatningen har nu modtaget krav om erstatning vedrørende patienten, der døde efter AstraZeneca-stik.

Danmark har ifølge Jyllands-Posten modtaget det første erstatningskrav for et dødsfald forårsaget af en særlig blodproptype, som myndighederne kæder sammen med AstraZeneca-vaccinen.

Det oplyser Patienterstatningen, der behandler sager om erstatning til borgere, der bliver ramt af alvorlige bivirkninger fra blandt andet lægemidler.

Patienterstatningen har modtaget samlet 29 erstatningsansøgninger fra borgere, der har fået Astrazeneca-vaccinen. Yderligere otte sager vedrører vaccinen fra Pfizer. Der er ingen sager om vaccinen fra Moderna.

Direktør i Patienterstatningen Karen-Inger Bast hæfter sig ved, at det stadig er ganske få sager taget i betragtning af, at næsten en million borgere har fået første stik med en vaccine.

- Men vi ved, at der er flere sager derude, og dem vil vi gerne have ind, for har man fået en alvorlig, varig bivirkning, er hele idéen med patienterstatningssystemet, at man skal kunne få en erstatning, siger hun.

