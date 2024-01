Parti vil reformere plejesektoren. ”Plejehjem skal frigøres fra kommunen”

Godmorgen. Morgensamling er som mange andre danskere i royalt humør her til morgen, og vi begynder og slutter også med monarkiet.

For Danmark fik i går en ny konge. Søndagen var en festdag, og titusindvis af mennesker var mødt frem foran og på Christiansborg Slotsplads for at overvære den historiske dag, hvor kong Frederik X overtog tronen fra sin mor, Margrethe II. Der var rød-hvide flag og kroner overalt, for det var ”en once in a lifetime-oplevelse”, som en af de fremmødte råbte til Kristeligt Dagblads udsendte.

Kong Frederik X trådte frem for den jublende folkemængde med tårer og ægthed. Og han fremsagde sit nu velkendte valgsprog: “Forbundne, forpligtet, for kongeriget Danmark”.

Valgsproget får ros flere steder, men kaldes også ”urovækkende” af Kristeligt Dagblads lederskribent, som undrer sig over, at Gud ikke er nævnt, hvilket er første gang siden Frederik VII i tiden omkring Grundlovens indførelse.

Andre aviser opfordrer til fornyelse i kongehuset efter tronskifte. I Berlingske eksempelvis hæfter man sig nemlig ved kong Frederiks tale fra balkonen, hvor han blandt andet sagde, at han vil være en ”samlende konge af i morgen”. Analysen er sand, lyder det i Berlingskes leder. "Kongeparret skal forny monarkiet, for at det består".

Inden den nye konge kan gå videre med de tanker, begynder den første arbejdsdag i den nye rolle med et besøg i Folketinget, hvor folketingsmedlemmerne her til morgen markerer tronskiftet.

Parti: Plejehjem skal frigøres fra kommunen

Vi forlader Kongehuset for en stund for at se på et andet slags hjem. Ifølge Liberal Alliance skal ældreplejen nemlig forandres markant. Det siger partiets leder, Alex Vanopslagh, i et interview med Berlingske. Her siger han, at de offentlige plejehjem skal frigøres fra kommunen, og plejehjem skal være selvejende og drevet af professionelle bestyrelser. Alle ældre skal kunne fravælge det offentlige tilbud og kunne tilkøbe ydelser, foreslår partiet, som også foreslår, at hver kommune skal have et privat plejehjem.

Taiwan-valg er ikke kun dårligt for Kina

Vi vender blikket mod udlandet. I weekenden var der valg i Taiwan, som har et noget anstrengt forhold til Kina. Det blev til en sejr for den Kinaskeptiske William Lai, som er beskrevet i Beijing som "helt igennem en ballademager". Men den 64-årige politiker må de næste fire år kæmpe med en opposition, der har et flertal i parlamentet. Og det er i kinesisk optik godt nyt, lyder flere iagttageres reaktion i Weekendavisen.

Mossad: Hamas vil angribe ambassade og jødiske mål i Europa

Krigen mellem Israel og Hamas i Gaza har rundet 100 dage og ser ikke ud til at mildnes. Krigen spreder sig derimod også ud i verden. Ifølge Israel har terrororganisationen Hamas planlagt et angreb på den israelske ambassade i Sverige. Det skriver dr.dk. Ambassaden skal være ét af flere jødiske og israelske mål både i og uden for Israel, som Hamas ville ramme, lyder det fra det israelske præsidentkontor på vegne af efterretningstjenesten Mossad, som også har advaret Danmark tidligere.

Herhjemme blev syv personer efter en landsdækkende politiaktion i midten af december sigtet for at være med til at forberede et terrorangreb. Politiet har bekræftet, at sagen trækker tråde til Hamas. I dag ventes Østre Landsret at afgøre, om der er grundlag for varetægtsfængsling af to af de syv mistænkte.

Øget ulighed i verden

Man vil gerne tro, at verdens ressourcer og midler med tiden bliver mere og mere lige fordelt. Men ifølge udviklingsorganisationen Oxfams årlige ulighedsrapport, som præsenteres i dag, går det ikke helt den vej. Af rapporten fremgår det, at en lille eksklusiv klub af milliardærer og verdens største selskaber sidder på store dele af verdens rigdom. Alt imens kæmper verdens fattigste for overhovedet at overleve.

Verdens milliardærer er blevet 34 procent rigere siden 2020, mens fem milliarder mennesker ikke har fået del i den velstandsstigning, der er sket, lyder det fra generalsekretær i Oxfam Danmark, Lars Koch, som peger på coronakrisen, krige, klimakatastrofer og stigende inflation som faktorer, der har skabt mere ulighed.

Den årlige ulighedsrapport udgives i forbindelse med World Economic Forums møde i Davos i Schweiz, som indledes i dag.

Kongekager langes over disken

Billund Bageri har lavet en lagkage med henholdsvis dronning Margrethes og kronprins Frederiks monogram.

Foto: Facebook

Så er vi nået til den sidste historie, som heldigvis er sød. For tronskiftet søndag blev fejret i hele landet foran tv-skærme, også i Sønderjylland, hvor fejringen blev nydt med bagværk med kongelig inspiration. Flere af landsdelens bagere fortæller om stor interesse for kongelige kager, skriver TV Syd.

P.A. Brød i Børkop ved Vejle lavede royale fastelavnsboller med chokoladecreme og hindbærmarmelade for dronning Margrethe og solbærmarmelade for kong Frederik.

”Salget er gået mega godt og over alt forventning. Vi skulle have lavet mange flere,” siger butikschef Ditte Højbjerg til tv-stationen.