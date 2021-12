Partier aftaler kompensation til nattelivet og restauratører

Vejen er banet for økonomisk kompensation til de virksomheder, der rammes af de seneste restriktioner og anbefalinger på grund af en stigende smitte i samfundet.

Aftalen er indgået af et bredt flertal i Folketinget efter forhandlinger i Erhvervsministeriet torsdag eftermiddag.

En nedgang i omsætningen på 30 procent giver ret til kompensation inden for de omfattede brancher, meddeler erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde.

- Nu spænder vi sikkerhedsnettet ud under dansk erhvervsliv, siger Simon Kollerup.

Nattelivet vil få den samme kompensationsordning, som har været brugt tidligere under pandemien. Det betyder, at natklubberne kan få dækket samtlige faste omkostninger, fortæller ministeren.

De restriktioner og opfordringen til at aflyse julefrokoster, der blev annonceret af regeringen onsdag aften, har store omkostninger for restaurationer og virksomheder med omsætning i december.

Ordningen, som vurderes at koste 2,6 milliarder kroner, har tilbagevirkende kraft fra 1. december.

Senere torsdag eftermiddag indledes trepartsforhandlinger om blandt andet lønkompensation.

Med undtagelse af Liberal Alliance og Nye Borgerlige er alle partier i Folketinget er med i aftalen, der er indgået efter blot et par timers forhandlinger.

Venstre gik ind til forhandlingerne med et krav om, at den nedre grænse for adgang til kompensation blev sænket til 30 procent af omsætningen.

- Det krav er blevet rejst af flere, og det, synes jeg, er et fornuftigt tal, siger Simon Kollerup.

Meningen med pakkerne er ifølge erhvervsministeren, at virksomhederne skal kunne komme igennem. Det skal sikres, at der ikke gives en overkompensation. Det er ulovligt.

- Det har været vigtigt for Venstre at sende det klare signal, at de hårdt ramte erhverv skal have mulighed for at få de kompensationsordninger, som vi kender, siger erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V).

/ritzau/