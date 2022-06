Partier bag Lynetteholm dropper dumpning af slam i Køge Bugt

Ifølge minister er det kritik af klapning, der får partier til at sadle om i byggeri af københavnsk halvø.

Der skal ikke længere dumpes slam fra byggeriet af halvøen Lynetteholm i Køge Bugt.

Det har forligskredsen bag projektet aftalt, oplyser Transportministeriet.

Aftalen betyder, at dumpningen, der i fagsprog kaldes klapning, helt skal stoppes. I stedet skal mudderet bygges ind i den første del af halvøen.

Beslutningen er truffet, efter at der i længere tid har været kritik af metoden. Blandt andet fordi det kan have miljømæssige konsekvenser.

Og det er da også derfor, at det nu ændres, siger transportminister Trine Bramsen (S).

- I forbindelse med anlæg af Lynetteholm har der været rejst bekymringer for klapning fra flere sider. Den bekymring har jeg fundet det vigtigt at lytte til.

- Derfor har jeg sammen med forligskredsen besluttet, at klapning udskiftes med en anden metode i det videre projekt, siger hun i en skriftlig kommentar.

Aftalen betyder også, at der vil gå knap et år, før den første del af halvøen er klar til at modtage jord og mudder. Det kan ske fra foråret 2023.

Derfor forsinkes næste del af projektet med et år, fremgår det af aftaleteksten.

Og så skal Lynetteholm bidrage til at sikre København mod oversvømmelser. Blandt andet med en stormflodsport mellem Lynetteholm og Nordhavn.

Særligt den del glæder Radikale Venstre, som er et af partierne bag aftalen. Det siger klima-, energi- og transportordfører Rasmus Helveg Petersen (R).

- Det er fantastisk, at vi nu får stoppet dumpning af slam i Køge Bugt. Derudover er vi i Radikale Venstre glade for, at vi med denne aftale får vores ønske om en port i Lynetteholm opfyldt.

- Porten er en vigtig klimasikring, der vil sørge for, at vi undgår oversvømmelser i fremtiden, siger han i en skriftlig kommentar.

Dumpningen af slam har været indstillet siden marts i år, hvor Trine Bramsen satte arbejdet med at undersøge alternativer til klapningen i gang.

I maj blev forligskredsen præsenteret for en række løsninger. Her blev indbygningen af slammet i halvøen anbefalet.

I samme måned modtog både Trine Bramsen og miljøminister Lea Wermelin (S) en politisk næse for deres håndtering af sagen. En næse er en betegnelse for kritik af en ministers handlinger.

Lynetteholm skal udgøre en ny bydel i København. Der er tale om det største anlægsprojekt siden anlæggelsen af Christianshavn.

Det er regeringspartiet Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, som står bag aftalen.

