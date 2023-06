Partier bakker op om at veksle erhvervsstøtte til skattelettelser

Et rigtig godt udspil. Sådan er meldingen hos tre af Folketingets partier, den såkaldte KLAR-alliance, efter at Dansk Erhverv har fremlagt ønsker om at skrotte en række støtteordninger til erhvervslivet mod at få skattelettelser til gengæld.

- Vi ved, at vi bliver rigere i Danmark generelt, hvis vi sænker selskabsskatten og giver gode rammevilkår for virksomhederne, siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Han taler på vegne af KLAR-alliancen, der også tæller Liberal Alliance og De Radikale.

- Det er også en mulighed for, at vi kan gøre noget mere, når det handler om at skabe vækst, mere forskning og et mere grønt Danmark, siger han.

Dansk Erhverv, der har omkring 17.000 medlemsvirksomheder, foreslår at sanere erhvervsstøtteordninger for 4,5 milliarder kroner.

Virksomhederne skal til gengæld have forskellige skattelettelser for 8,5 milliarder kroner.

Blandt andet vil Dansk Erhverv sænke selskabsskatten fra 22 procent til 19 procent.

Derudover foreslår organisationen at sænke generationsskiftebeskatningen for virksomheder fra 15 procent til 10 procent og at afskaffe den høje sats for aktieavancebeskatning.

Den ligger i øjeblikket på 42 procent for aktieavanceindkomster over 58.900 kroner om året, men Dansk Erhverv vil fremover have en flad sats på 27 procent.

SVM-regeringen er i sit regeringsgrundlag fra december sidste år inde på nogle af elementerne i Dansk Erhvervs udspil.

Blandt andet vil regeringen sanere erhvervsstøtten for to milliarder kroner. Regeringen vil ligeledes bruge nogle af pengene på at sænke generationsskiftebeskatningen til ti procent.

Dansk Erhverv vil bruge fire milliarder kroner fra det økonomiske råderum til sit forslag. Det økonomiske råderum er statens forventede overskud i fremtiden, og det blev for nylig opjusteret med 16 milliarder kroner frem mod 2030.

KLAR-alliancen vil ikke på forhånd lægge sig fast på, hvordan finansieringen skal findes.

- Præcist hvordan det skal gøres med pengene, det vil vi også gerne ind i et rum og forhandle om. Det har vi ikke lagt os fast på.

- Men vi synes, det er rigtig stærkt, dét der kommer her, siger Søren Pape Poulsen.

I april sidste år nedsatte den daværende S-regering en ekspertgruppe, der skulle se på fremtidens erhvervsstøtte. Gruppen arbejder videre under den nuværende regering og skal senere komme med sine anbefalinger.

I regeringspartiet Venstre skriver erhvervsordfører Hans Andersen, at "vi er meget optaget af at I har de bedst mulige rammevilkår, så I kan skabe de job og den vækst, der gør, at vi får råd til både grøn omstilling og velfærd i fremtiden".

Dansk Erhvervs forslag møder til gengæld stor modstand fra Enhedslisten.

- Først snupper regeringen en fridag fra danskerne, og nu vil Brian Mikkelsen (Dansk Erhvervs administrerende direktør, red.) bruge pengene, der er kommet i kassen, på at sænke skatten for de største selskaber og de allerrigeste familier, skriver finansordfører Pelle Dragsted (EL) på Twitter.

