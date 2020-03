Folketinget enig om ny hjælpepakke til erhvervslivet

Efter lynforhandlinger er Folketingets partier enige om nye tiltag, der hjælper erhvervslivet i coronakrise.

Folketingets partier er enige om, at selvstændige får lønkompensation som privatansatte. Der gives mulighed for lån på op til 60 milliarder kroner.

- På Christiansborg er de daglige politiske uenigheder for en tid lagt til side. Jeg er stolt over at kunne fortælle, at samtlige Folketingets partier i nat har forhandlet en omfattende og robust hjælpepakke på plads, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

/ritzau/