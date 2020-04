Partier er enige om støtteordning på 100 millioner til kunstnere

Et politisk flertal er enige om støtte til kunstnere med kombinationsøkonomi, som er hårdt ramt af corona.

Et flertal i Folketinget er blevet enige om en kunststøtteordning på 100 millioner kroner til kunstnere med både A- og B-indkomst.

Det oplyser Kulturministeriet tirsdag.

Aftalen skal hjælpe kunstnere og kunsten, som er presset af coronakrisen i Danmark.

- Det går ud på at støtte al den kunst, der ville være lavet, hvis ikke corona holdt kunstnerne og hele Danmark væk fra hinanden.

- For vi har brug for, at de kunstnere også er der, når krisen er ovre, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Den midlertidige kunststøtteordning retter sig mod kunstnere med A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kroner årligt.

Det er en gruppe, som ofte har kombineret indtægt fra forskellige småjob, men som ikke har kunnet få del i de store hjælpepakker, fordi de kun kompenserer for den indtægt, der udbetales som B-indkomst.

Med den nye aftale kan kunstnere fremover få dækket 75 procent af det forventede tab, hvis tabet er større end 30 procent af den ventede indkomst. Der kan dog maksimalt være tale om 23.000 per måned.

Det kan både være tab fra salg af værker, bøger, forestillinger, foredrag og koncerter. Men også workshops og undervisning, siger kulturministeren.

- Hvis det har rod i en viden, en uddannelse, et virke, der handler om kunst bredt forstået, så har vi brug for at holde hånden under det.

- Hvis det kan kategoriseres som kunst, kan det få støtte på lige fod med for eksempel puljen for selvstændige. Men der er selvfølgelig nogle justeringer, for kunst er svær at putte i et regneark. Heldigvis, siger Joy Mogensen.

Ordningen kan kun søges af kunstnere, der ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker. Derfor estimeres det, at den vil koste 100 millioner kroner, som er det beløb, der er afsat.

Ordningen løber indtil videre frem til 8. juni. Men partierne er åbne for at hjælpe kunstnerne, "lige så lang tid det tager", lyder det fra Joy Mogensen.

Det er regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance, Alternativet og de fire grønne løsgængere, som står bag aftalen.

Der er tale om en delaftale, og således fortsætter forhandlingerne om ekstra støtte til kulturlivet.

Der blev også indgået politiske aftaler på kulturområdet i sidste uge.

Her fandt man 141 millioner kroner til højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteter og 48 millioner til dyreparker og akvarier.

Desuden blev der afsat mindst 180 millioner kroner til, at medier, som i øjeblikket taber annoncekroner, kan få dækket en del af de tabte indtægter.

Men hjælp kom først, efter at medieordførere havde krævet forhandlingerne flyttet til Erhvervsministeriet eller Finansministeriet, hvis ikke kulturministeren kunne fremskaffe et trecifret millionbeløb.

/ritzau/