Partier er imod højere abortgrænse: Det handler ikke kun om kvinden

Det er helt forkert at udvide abortgrænsen fra 12 uger til 22 uger, sådan som Enhedslisten foreslår onsdag i et debatindlæg i Politiken.

Det mener De Konservative og Danmarksdemokraterne.

- Jeg synes, det er et meget ubehageligt forslag, som for mig vidner om, at man i Enhedslisten reducerer hele diskussionen om abort til alene at handle om kvinders rettigheder.

- Man glemmer den anden del af snakken, nemlig dét, der vokser inde i maven, som med tiden bliver til et liv, hvis ikke man stopper det, siger politisk ordfører Mette Abildgaard (K).

Enhedslisten vil altså gøre det muligt at få en abort uden særlig tilladelse frem til graviditetens 22. uge.

Hos Danmarksdemokraterne siger ligestillingsordfører Susie Jessen, at "Enhedslistens forslag løber mig simpelthen koldt ned ad ryggen".

- Der er noget af et pres i øjeblikket, både fra organisationer og fra partier som Enhedslisten, der gerne vil have det rykket, udelukkende med udgangspunkt i kvinden.

- Vi mener bare, det er enormt vigtigt at tale om barnet inde i maven og også sundhedspersonalet, som kommer til at stå i nogle situationer, som kan være meget ubehagelige.

- Også i takt med, at teknologien udvikler sig, og man bliver bedre og bedre til at redde for tidligt fødte børn. Så kan man stå og skulle redde et for tidligt født barn i den ene stue og så foretage en abort i den anden stue, siger hun.

/ritzau/