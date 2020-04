Partier er klar med penge til Skat og skærpede sanktioner

Skat har været under massiv omstrukturering, og skandalerne har stået i kø. Det skal der rettes op på.

Selv for de nøjeregnende revisortyper er det efterhånden svært at holde styr på de mange skandaler i Skat. Men nu skal der orden i regnskabet.

Et bredt politisk flertal er blevet enige om en pengeindsprøjtning. Den skal styrke skattekontrollen, der blev digitaliseret, da en række ansatte blev fyret fra midten af 00'erne og frem under skiftende politisk styre.

Der skal ansættes 250 nye medarbejdere ifølge en pressemeddelelse fra Skatteministeriet. Pengene var i forvejen afsat på finansloven, men udmøntes nu.

- Danskerne skal kunne stole på, at enhver svarer sit, og at skatteforvaltningen slår hårdt ned på dem, der snyder for at undgå at betale deres del til fællesskabet.

- Sådan har det ikke altid været, men nu har vi sammen taget et stort skridt i den rigtige retning, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Partierne er desuden enige om at se på yderligere skærpelse af sanktionerne på tre områder.

Det gælder skærpede krav om sikkerhedsstillelse, hårdere sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger og en styrket indsats overfor konkursryttere.

Regeringen venter at kunne fremsætte et lovforslag om skærpelserne i efteråret 2020 efter at have drøftet forslaget med partierne.

Skattevæsenet har gennem mere end det seneste årti været under massiv omstrukturering under mange forskellige skatteministre fra en håndfuld forskellige partier.

Det har ført til en række skandaler i Skat, som regeringen og partierne vil rette op på. Pengene og de skærpede sanktioner er de seneste tiltag.

For to uger siden kom Statsrevisorerne, der vogter over brugen af skatteborgernes penge, med sin størst mulige kritik.

Den var rettet mod den svigtende kontrol med virksomheders betaling af moms over en årrække. Staten kan være gået glip af et milliardbeløb, fordi forvaltningen ikke har kontrolleret betalingerne af moms godt nok.

Skat har desuden ikke brugt de sanktionsmuligheder, som man har over for virksomhederne, selv om man vidste, at flere virksomheder angiver forkerte tal.

Det skal der rettes op på. Derfor nedsættes der en arbejdsgruppe, så man kan finde de rette værktøjer frem, når der skal sanktioneres.

Regeringen har et overordnet mål om at ansætte 1000 nye medarbejdere i skatteforvaltningen og at oprette otte nye skattecentre frem mod 2023.

/ritzau/