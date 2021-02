Partier føler sig misinformeret op til beslutning om mink

Sundhedsministeren er indkaldt i samråd for at forklare, hvorfor partier fik afvist at se data i minkforløb.

Op til beslutningen om at aflive alle mink spurgte en række partier specifikt til det faglige grundlag bag beslutningen, men de blev afvist.

Det skriver Berlingske.

Flere partiformænd og sundhedsordførere blev afvist med begrundelsen, at de pågældende data ikke var klar.

Sagens dokumenter viser imidlertid, at forklaringen fra Sundheds- og Ældreministeriet var forkert.

To dage før beslutningen 4. november om at aflive alle mink i Danmark, fremsendte Statens Serum Institut et notat med netop de bagvedliggende data til Sundheds- og Ældreministeriet, skriver Berlingske.

Havde Folketinget fået indblik i notatet, ville politikerne eksempelvis kunne læse, at forskerne bag forsøg af minkvarianten cluster 5 tog et tydeligt forbehold, fordi resultaterne var "foreløbige".

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedspolitik og sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, mener ikke, at der findes nogen argumenter for ikke at udlevere oplysninger til Folketingets partier.

Han tilføjer, at politikerne med notatet i hånden formentlig ville få en pejling om, at fremstillingen af "en pandemi i pandemien" og nødvendigheden af en øjeblikkelig aflivning af alle mink var overdrevet.

- Man ville muligvis også vide, at truslen mod en vaccine i virkeligheden var meget beskeden, for nu at sige det diplomatisk, siger Kjeld Møller Pedersen til Berlingske.

En af dem, der fik en afvisning i at se forsøgsdata, var De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen.

Han indkalder nu sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd. Her ønsker han at få opklaret, hvorfor ministeriet tilbageholdt de oplysninger, han efterspurgte.

De Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen, er "rystet" over de nye oplysninger.

Han kræver at få undersøgt hele forløbet, herunder hvilke oplysninger statsminister Mette Frederiksen (S) lå inde med, da beslutningen blev meddelt.

Ligeledes kritiserer partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF) og Nye Borgerliges Pernille Vermund den manglende udlevering af oplysninger.

Berlingske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsministeriet og Socialdemokratiet.

/ritzau/