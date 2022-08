Partier går fra første psykiatriforhandlinger uden pengeramme

De første forhandlinger om en tiårsplan for psykiatrien er onsdag sluttet efter knap to timer i Sundhedsministeriet.

Før mødet efterspurgte blandt andre Venstre en økonomisk ramme fra regeringen for, hvordan tiårsplanen skal finansieres.

Men den kom ikke på det første forhandlingsmøde, fortæller to ordførere efter mødet.

- Så vi kom ikke ret langt, og derfor har vi også bedt ministeren om noget konkret ud fra forskellige emner, siger Susanne Eilersen, psykiatriordfører for Dansk Folkeparti.

- Vi bliver nødt til at dykke længere ned i, hvad regeringen mener. Og vi er selvfølgelig nødt til at have en økonomisk ramme på, når det også er en tiårsplan, der dækker ind over flere finanslove, siger hun videre.

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, fortæller, at de forskellige partier på mødet kunne byde ind med områder, som de gerne vil prioritere. Men han savner finansiering fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Regeringen ligger ikke noget frem i forhold til, hvordan det skal finansieres. Det strander lidt her, hvor vi ikke kan se, hvad det er, regeringen vil, siger Per Larsen.

6. og 9. september fortsætter forhandlingerne om tiårsplanen, lyder det fra ordførerne.

Magnus Heunicke stillede hverken før eller efter onsdagens forhandlinger op til interview.

/ritzau/