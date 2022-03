Partier gør op med årtiers pengepolitik for at finansiere forsvar

For at finde pengene til at øge det danske forsvarsbudget bryder regeringen med årtiers økonomisk tradition blandt skiftende regeringer om at holde balance på offentlige budgetter.

Regeringen, Venstre, De Konservative, De Radikale og SF er blevet enige om at forsvarsudgifterne i 2033 skal udgøre to procent af BNP. Det betyder, at der på det tidspunkt skal findes omtrent 18 milliarder kroner mere om året.

Men for at have råd til at opruste det danske forsvar er partierne enige om at justere budgetloven, så politikerne fremover kan planlægge med underskud på helt op til en procent af BNP.

- Det er en ret voldsom ændring i den måde, man har kørt den offentlige sektors økonomi igennem mange år, siger Michael Svarer, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Han er desuden tidligere overvismand i Det Økonomiske Råd.

På pressemødet, hvor forsvarsaftalen blev præsenteret, varslede statsminister Mette Frederiksen (S), at uanset hvem der sidder i regering de næste år, vil der skulle laves "svære prioriteringer".

Hun noterede dog, at man har valgt at tillade et underskud fremfor eksempelvis at spare på velfærdsydelser.

Både Venstre og De Konservative har udelukket, at de ønsker, at milliarderne skal findes ved at hæve skatterne.

Michael Svarer sammenligner muligheden for, at staten kan køre med underskud, med en kassekredit. Den har man mulighed for at bruge, hvis det bliver nødvendigt.

- De år, hvor der bliver underskud, kan man låne pengene. Og hvis der kommer rigtig mange år med underskud, så skal man låne flere penge, og så stiger gælden, siger Michael Svarer.

- Danmark har en relativ lav gæld i forhold til BNP, så det kan man godt gøre, uden at det er dramatisk.

- Men det betyder selvfølgelig, at jo større gælden bliver, jo mere udsat bliver man også overfor fremtidige rentestigninger, siger han.

/ritzau/