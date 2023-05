Partier holder fast i Samsam-sag og indstiller til en kommission

Selv om det i flere måneder har været klart, at flertalsregeringen ikke ønsker en kommissionsundersøgelse af sagen om terrordømte Ahmed Samsam, kæmper oppositionspartier videre.

På et møde onsdag i Granskningsudvalget vil mindst seks partier på initiativ af Enhedslisten indstille til, at der nedsættes en såkaldt granskningskommission om Samsam-sagen.

Det oplyser de seks partier - SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, De Radikale, Alternativet og Enhedslisten - til Ritzau.

De har til sammen over 60 mandater og kan derfor efter endt forundersøgelse om Samsam-sagen i Granskningsudvalget indstille til, at der nu skal være en kommissionsundersøgelse.

Over 60 mandater bestående af regeringspartierne kan og vil dog modsætte sig undersøgelsen på samme møde.

Derfor vil spørgsmålet ende i Folketingssalen, hvor et simpelt flertal afgør kommissionens skæbne. En skæbne, der alt andet lige ser ud til at være givet på forhånd.

Regeringen, der ikke ønsker Samsam-sagen belyst af hensyn til efterretningstjenesternes arbejde, har flertal i Folketinget og kan derfor sige nej til en kommission.

Alligevel mener Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, at det giver mening at holde fast i sagen og kræve en undersøgelse på mødet onsdag.

- Jeg synes, det her er en temmelig alvorlig sag – både risikoen for et muligt justitsmord og for, hvordan tilstanden er i retsstaten Danmark.

- Det er derfor, vi bruger alle de til rådighed stående midler for at få det her afdækket, siger Peder Hvelplund.

Han pointerer, at ønsket om en kommission nu kommer, fordi "ministre ikke har været villige til eller i stand til" at svare på udvalgets spørgsmål under forundersøgelsen.

- Kampen er ikke slut, før den sidste debat er taget, siger Peder Hvelplund.

- Nu ser jeg frem til, at vi får debatten i Folketingssalen. Men det er klart, at som det ser ud lige nu, er der ikke meget, der tyder på, at regeringen er villig til at oplyse hverken Folketinget eller befolkningen om den her sag.

Peder Hvelplund forventer, at partiernes forslag om en granskningskommission vil blive behandlet i Folketingssalen i slutningen af maj og starten af juni.

Det særlige kontrolværktøj i form af en granskningskommission, der er forankret i Folketinget, blev oprettet i kølvandet på Minksagen.

Ahmed Samsam blev i 2017 anholdt i Spanien. Året efter blev han idømt otte års fængsel for at tilslutte sig en terrororganisation fra 2012 til 2014.

Ifølge Berlingske og DR var Ahmed Samsam dog blevet rekrutteret som agent i december 2012 af Politiets Efterretningstjeneste (PET) efter en rejse på egen hånd til Syrien.

Han tog ifølge de to medier efterfølgende igen til Syrien som led i sit arbejde for PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

I dag afsoner Ahmed Samsam i Enner Mark Fængsel på sjette år.

