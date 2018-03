To partier kæmper for at blive valgbare i Grønland

Tidligere udenrigsminister og udfordrer har stiftet parti, som mangler underskrifter for at stille op.

På et lynindkaldt pressemøde blev der mandag udskrevet valg til Grønlands landsting, Inatsisartut. Og det efterlader to partier i en penibel situation, da de endnu ikke har nok underskrifter til at blive klar.

Det drejer sig om partiet Nunatta Qitornai, der er stiftet af tidligere udenrigsminister Vittus Qujaukitsoq, som for et år siden trak sig i protest og siden forlod det socialdemokratiske regeringsparti Siumut efter 28 år.

200 af de afleverede underskrifter er blevet kasseret, og dermed har partiet en uge til at samle dem ind, hvis valget afholdes 17. april. Det bekymrer dog ikke Vittus Qujaukitsoq.

- Selv om der kun bliver seks ugers valgkamp, så får vi tid nok til at forklare borgerne, hvad vi har at tilbyde, siger han til avisen Sermitsiaq.

Valget kan dog også blive 24. april, lod landsstyreformand Kim Kielsen forstå på pressemødet mandag. Han er formand for partiet Siumut og Naalakkersuisut, landsstyret.

Sidste år blev han udfordret på formandsposten af Vittus Qujaukitsoq og beholdt sin plads.

Tvivl om valgdatoen skyldes, at Inatsisartut først skal indkaldes og tage stilling til, hvilket tidspunkt der er flertal for.

Temaerne under valget ventes at blive forholdet til Danmark og fiskeri, der er en afgørende motor for grønlandsk økonomi.

- Vi kommer til at føre valgkamp om, hvordan selvstændigheden skal se ud.

- Vi vil naturligvis diskutere vores relation til Danmark og vores relation til USA, siger Vittus Qujaukitsoq til avisen.

Løsgænger i Inatsisartut Michael Rosing kæmper også med at få sit parti Samarbejdspartiet og en række partimedlemmer klar til valget. Men er også klar med en plan B.

- Den går ud på at lave et kandidatforbund. Vores kandidater behøver kun 40 til 50 underskrifter for at blive stillet op til valget som enkeltkandidater, siger han til Sermitsiaq.

Partiet har endnu ikke formået at samle de 942 påkrævede underskrifter, for at partiet kan blive klar til valget.

Partiet betegnes som socialliberalt. Michael Rosing var tidligere medlem af Demokraterne, før han blev løsgænger. Partiet arbejder for øget samarbejde internationalt og indenrigs på tværs af sprog og skel.

Der skulle senest være valg 28. november i år.

