Venstre foreslår at sænke afgiften på el til 0,8 øre per kWh, som svarer til EU's minimumssats.

Partier klar til at sænke elafgiften markant over vinteren

Flere af Folketingets partier er ligesom Venstre klar til at sænke afgiften på el de næste seks måneder.

I en debat på DR søndag aften med statsminister Mette Frederiksen (S) og De Konservatives leder, Søren Pape Poulsen, sagde Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, at han vil have elafgiften "helt i bund".

- Vi nærmer os en kold og mørk tid. Og der mener vi, at vi skal have elafgiften helt i bund de næste seks måneder. Det kan mærkes alle steder, sagde han under debatten.

Elafgiften er aktuelt på over 70 øre per kWh. Men det vil Venstre have sænket til 0,8 øre. Det svarer til EU's minimumssats.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også Pape er klar til at sænke elafgiften til EU's minimumskrav, mens Mette Frederiksen også godt kan se en lavere afgift for sig.

Men flere partier er også åbne for at kigge på, om der skal gøres noget ved elafgiften, der udgør en del af prisen, som er steget gevaldigt den seneste tid.

De Radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, siger, at De Radikale ikke er afvisende overfor at sænke afgiften. Og særligt ikke hvis der er tale om en midlertidig løsning i de kolde og mørke vintermåneder.

- Hvis det er midlertidigt, så afviser vi det ikke, siger Andreas Steenberg.

- Hvis det skal være permanent, så prioriterer vi at lette skatten på arbejde, fordi det også er med til at løse den anden store udfordring, vi står overfor, nemlig mangel på mennesker i økonomien.

Også Dansk Folkeparti vil kigge på afgiften. På den længere bane skal den sænkes markant - eller fjernes helt.

- På den korte bane kunne man lave en aftale om, at den fjernes helt i resten af 2022. Det er der finansiering til, for staten har markant større indtægter på moms i øjeblikket, siger finansordfører René Christensen.

Den politiske ordfører i regeringens støtteparti SF, Karsten Hønge, kalder det derimod "hamrende asocialt".

- Hvis du er mangemillionær og bor i en kæmpe villa, så skal du bare - uden hensyntagen til din økonomiske formåen - sættes ned i afgift. Hvorimod den der bor i et mindre hus, får en mindre lettelse, siger Karsten Hønge.

- Vi vil gerne se på, hvordan vi afbøder konsekvenserne af inflation og høje energipriser, men det skal ske på en social retfærdig måde, siger han.

Prisen på el svinger time for time, og oveni det kommer blandt andet betaling for transport af strømmen og afgifter.

Inden for den seneste uge har elprisen været oppe over otte kroner per kilowatt-time inklusive moms, men uden blandt andet afgift.

/ritzau/