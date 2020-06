Partier kræver fut under vilde naturparker efter corona

Støttepartier og grønne foreninger vil have mere fart på regeringens valgløfter om vilde naturnationalparker.

Nye vilde naturparker med store græssende dyr som vildheste og bisoner skal med i kickstarten, når økonomien nu sættes i gang efter coronakrisen.

Det mener regeringens støttepartier og Danmarks Naturfredningsforening, som vil se de grønne valgløfter indfriet.

Den ene rapport efter den anden har i årevis slået fast, at natur og biodiversitet lider.

Mere urørt skov og etablering af vilde naturnationalparker var derfor med i forståelsespapiret, der banede vej for S-regeringen sidste år.

- Naturen er under voldsomt pres. Skal vi forhandle om grønne initiativer, som kan sparke gang i økonomien, så lad os tage afsæt i vores fælles valgløfter om naturtiltag, som også kan sikre beskæftigelse, siger Anne Valentina Berthelsen, naturordfører i SF.

Hun peger på, at hvis man starter med at etablere de lovede 15 nye vilde naturparker på statens arealer, kommer man hurtigt i gang.

Enhedslistens naturordfører, Mai Villadsen, fremhæver, at det nuværende politiske flertal blev valgt på historisk grønne valgløfter.

- Det går for langsomt med at levere på dem. Derfor er vores budskab meget klart, at en økonomisk kickstart skal være grøn, siger hun.

Den radikale miljøordfører, Zenia Stampe, kalder det også en mærkesag.

- Og vi har været utålmodige. Men vi fornemmer, at regeringen er på vej, siger hun.

Ifølge den sidste indrapportering til EU fra december er 95 procent af de overvågede danske naturtyper og 57 procent af de danske arter i tilbagegang.

- Vi ønsker rigtige naturparker som i andre lande med vild og mangfoldig natur, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

- Staten ejer 200.000 hektar, som vi gerne så, man tog de største og mest oplagte områder af og udlagde dem til vild natur, siger hun.

Miljøminister Lea Wermelin (S) slår fast, at regeringen ikke svigter sine grønne valgløfter.

- I vores første finanslov afsatte vi penge til mere urørt skov. Vi er selvfølgelig ikke i mål efter et enkelt år. Men vi står ved det, vi har sagt om naturparker både før og efter valget, fastslår ministeren.

Hun er parat til at se på, hvordan grønne tiltag kan være med til at sætte gang i økonomien. Uden dog at kunne sige om det bliver før eller efter sommer.

/ritzau/