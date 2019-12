Partier kræver granskning af lukket kultur i Forsvaret

Forsvarsordførere mødes tirsdag aften med minister om svindel i styrelse. SF og EL vil have bred undersøgelse.

Skandalesagen fra Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse handler om mere end falske fakturaer og ansatte, der svigter deres ansvar.

Det kan handle om en rådden kultur i Forsvaret, og det bør en kommende undersøgelse sætte fokus på.

Det mener flere forsvarsordfører, der tirsdag aften skal mødes med forsvarsminister Trine Bramsen (S) om sagen.

Her skal de drøfte den undersøgelse, som ministeren allerede på et pressemøde tidligere på dagen annoncerede.

- Der er helt åbenlyst behov for en opstramning på det økonomiske område. Men derudover er man nødt til at se på, hvad der skal til for at ændre kulturen i Forsvaret, siger Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm.

Hun vil have gransket den lukkethed, der ifølge Enhedslisten har været fællesnævner i flere sager fra Forsvaret.

- Derfor foreslår vi også en whistleblowerordning, så folk, der opdager, at noget er galt, også tør stå frem med det. Desværre ved vi, at der er rigtigt svært på nuværende tidspunkt, fordi det kan have store konsekvenser for ens karriere.

I SF støtter forsvarsordfører Anne Valentina Berthelsen ministerens oplæg til en bred og uvildig undersøgelse.

Ligesom Eva Flyvholm mener hun, at en kommende granskning skal have fokus på det, der kan være en skadelig kultur på forsvarsområdet.

- Vi kan stå over for, at vi har et kulturproblem, som stikker dybere, end vi regner med, siger hun.

Anne Valentina Berthelsen hæfter sig ved, at ministeren først meget sent i forløbet blev orienteret om den mulige svindel i styrelsen.

- Vi har en minister, som ikke er blevet orienteret, og det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvorfor hun ikke er blevet.

- Man er så småt begyndt at grave i det. Men der er behov for en grundigere granskning af, præcis hvem der har fået hvad at vide hvornår, så vi kan stille de rigtige mennesker til ansvar.

I Venstre vil forsvarsordfører Karsten Lauritzen lade det være op til ministeren at tilrettelægge en kommende undersøgelse.

- Det er Folketingets opgave på den korte bane at sige, at det er ministerens ansvar at få ryddet op i den sag. Hvis hun har brug for Folketingets hjælp til lovgivning eller økonomi, så kan vi hjælpe hende med det.

- Ellers skal vi kontrollere, om ministeren kommer til bunds i sagen, og det vil vi som oppositionsparti bruge vores tid og kræfter på.

Forsvarsministeren mødes med ordførerne tirsdag aften klokken 19.

