Partier kræver hurtige millioner til erhvervsskoler

Forhandlingerne om styrkede erhvervsuddannelser skal begynde hurtigst muligt.

Det siger Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, der er begejstrede for Socialdemokratiets udspil om at styrke erhvervsskolerne med trecifrede millionbeløb og nye videreuddannelsesmuligheder.

- Erhvervsskolerne har længe råbt og skreget på at blive lyttet til, så nu skal der handling bag ordene, siger Nick Zimmermann, Dansk Folkepartis erhvervsuddannelsesordfører.

- Vi har ikke hørt om en indkaldelse til forhandlinger endnu, så det er bare at komme i sving hurtigst muligt.

Tirsdag meldte Socialdemokratiet, at regeringen vil præsentere et nyt udspil om erhvervsskolerne.

Her vil regeringen afsætte 300 millioner kroner fra næste år stigende til 900 millioner

Regeringen vil også indføre, at et svendebrev fra en erhvervsuddannelse skal give adgang til en række videregående uddannelser, på samme måde som en studentereksamen gør i dag.

Det er Nick Zimmermann, der selv er uddannet lager- og logistikoperatør fra en erhvervsskole, tilhænger af.

- Eksempelvis som murer og tømrer er det helt oplagt, at det kan udvikle sig til ingeniør eller arkitekt.

Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører, Karina Adsbøl, er også positivt indstillet over for de nye videreuddannelsesmuligheder.

- Vi synes, det lyder meget spændende, og vi glæder os til at forhandle, hvis vi bliver indkaldt - og det håber jeg, at vi gør, siger hun.

Partierne fremhæver, at erhvervsskolerne længe har haft nedslidte forhold og behov for en investering.

Statsminister Mette Frederiksen erkendte tirsdag, at politikerne har talt for meget og handlet for lidt.

- Så længe jeg kan huske, har vi politikere talt om, at det er vigtigt at prioritere erhvervsuddannelserne, og jeg tror, at vi må være ærlige og sige, at der har været lidt for meget snak, siger statsminister Mette Frederiksen.

Et afgørende element for Dansk Folkeparti er, at erhvervsskolerne hurtigt kommer til at modtage de midler, regeringen nu præsenterer.

Mette Frederiksen regner med, at erhvervsskolerne kan mærke de nye midler fra 1. januar.

- Vi fremlægger et finanslovsforslag senere i år, hvad angår 1. januar 2024, så det vender vi tilbage til, men mon ikke også der er en uddannelsesprioritet der, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/