Partier kræver kompensation for aflyste julefrokoster

Politisk flertal ventes at enes om en anbefaling om at droppe julefrokost, men ikke uden kompensation.

Flere partier vil have indført økonomisk kompensation, da der ventes at blive indført restriktioner, som vil ramme erhvervslivet hårdt.

Eksempelvis vil arbejdspladser formentlig blive opfordret til at droppe eller udskyde årets julefrokost på grund af høje smittetal med coronavirus.

- Man kan ikke være bekendt over for kulturliv, restaurationsliv og andre, at man indfører meget vidtgående restriktioner, uden at man giver sikkerhed for økonomisk kompensation.

- Det er ikke en rimelig måde at behandle andre mennesker på, som lever af, at de har opbygget en forretning, siger politisk ordfører Sophie Løhde (V).

Epidemikommissionen indstiller til politikerne, at de anbefaler arbejdspladser at droppe julefrokost og andre sociale arrangementer. Det erfarer Ritzau.

Det skal Epidemiudvalget nu diskutere, men flere er bekymret for, at dele af erhvervslivet bliver hårdt ramt, hvis julefrokoster bliver aflyst i et væk.

Det gælder også De Konservative.

- Vi er nødt til at sikre, at vi ikke igen står med et kulturliv, som i forvejen har været ramt af tidligere bølger af corona og igen skal holde for.

- Jeg kan godt se, der er behov for restriktioner og nu skal vi diskutere dem. Det at have restriktioner med en anbefaling om, at man ikke holder julefrokost, men hvor man ikke får en direkte kompensation deraf, det vil være en stor udfordring for De Konservative, siger gruppeformand Mai Mercado (K).

Derudover anbefaler kommissionen, at store begivenheder med over 50 stående gæster bliver droppet, samt at nattelivet i form af diskoteker bliver lukket.

Det anbefales også, at der lukkes for servering mellem klokken 24 og 05, samt at der igen indføres krav om mundbind på restauranter, medmindre man sidder ned.

Enhedslisten er enig i, at det samlet bør medfører restriktioner.

- Der skal en kompensationsordning på plads. Vi skal holde hånden under arbejdspladser, det her skal ikke betyde tab af arbejdspladser, det skal vi have i orden.

- Jeg har overhovedet ikke fantasi til at forestille mig, at der skal nedlægges erhverv, siger gruppeformand Peder Hvelplund (EL).

Dansk Industri havde håbet, at der ikke kom nye restriktioner og kræver kompensation for dem, der ser ud til at blive indført.

- Det er brancher, hvor virksomhederne endnu ikke er kommet sig over sidste nedlukning, og de har brug for smør på brødet. De er helt uforskyldt voldsomt presset i forvejen, siger politisk direktør Emil Fannikke Kiær i en skriftlig kommentar.

