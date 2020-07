Partier kræver svar: Hvem anbefalede corona-nedlukningen?

Ifølge Mette Frederiksen (S) var det "en bred myndighedsgruppe", der rådgav omkring en nedlukning af Danmark.

Mærkeligt, ærgerligt, mystisk.

Det er nogle af de ord, partier på Christiansborg bruger til at beskrive nye informationer om forløbet op til nedlukning af Danmark i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Fredag kan B.T. fortælle, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, frarådede at lukke skoler, børnehaver og vuggestuer.

Anbefalingen kom, syv timer før statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde meddelte, at nedlukningen skete på "myndighedernes anbefaling".

- Det er meget opsigtsvækkende, at der så få timer inden man lukker landet ned, ligger en klokkeklar anbefaling om at undgå at lukke i hvert fald skoler, daginstitutioner og så videre, siger Mette Abildgaard, der er politisk ordfører for De Konservative.

- Det virker mærkeligt, at det så ikke er noget, man adresserer politisk, at man vælger at gå en anden vej. Det er jo helt fair. Det er politikerne, der skal træffe beslutningen i sidste ende, og man må så være ærlig om den, siger hun.

Også sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt undrer sig over de nye informationer.

- Når man på pressemøder får at vide, at man gør det på grund af myndighedernes anbefalinger, så er det jo en direkte usandhed, statsministeren står og siger, lyder det fra Blixt.

Informationerne i B.T.'s historie får også Venstres fungerende politiske ordfører, Karen Ellemann, til at undre sig yderligere over, hvad det var for nogle myndigheder, der anbefalede nedlukningen.

- Når man som statsminister står over for hele Danmarks befolkning og siger, at denne her beslutning træffer jeg på baggrund af anbefalinger fra myndighederne, må man også kunne redegøre for, hvem det er, når vi spørger ind til det.

- Det har vi gjort ved samråd efterfølgende og ikke fået svar på, hvem det reelt er. Nu er der igen et meget tydeligt bevis på, at det ligefrem var en anbefaling af det modsatte - at man ikke ville råde til nedlukning, siger Karen Ellemann.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Mette Frederiksen eller partifæller i Socialdemokratiet.

Partiet henviser til statsministerens udtalelse ved et samråd 9. juni, hvor hun udtalte, at det var "en bred myndighedsgruppe", der rådgav omkring nedlukningen af Danmark.

/ritzau/