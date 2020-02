Partier kritiserer embedsfolks rolle i lukningen af Radio24syv

Det var efter indstilling fra embedsmænd, at Radio- og tv-nævnet udpegede Radio Loud til vinder af DAB-udbud.

Hos flere medieordførere på Christiansborg vækker nye oplysninger om afgørelsen af DAB-udbuddet undren.

Det var det udbud, som Radio Loud endte med at vinde over blandt andet Radio24syv.

Ifølge dokumenter, som Berlingske er i besiddelse af, blev beslutningen formelt truffet af Radio- og tv-nævnet. Men det var efter en indstilling fra nævnets sekretariat. Det består af embedsfolk under kulturminister Joy Mogensen (S).

Embedsfolkene foreslog, at Radio Loud skulle vinde udbudskonkurrencen. Nævnet valgte at følge anbefalingerne.

Venstres medieordfører, Britt Bager, er særligt fortørnet over, at kulturministeren ikke har fortalt, at det var hendes embedsfolk, som oprindeligt stod bag bedømmelserne.

- Når vi har spurgt ministeren ind til den her sag, så har vi ikke fået korrekte svar. Vi har ikke på noget tidspunkt fået at vide, at det var ministerens egne embedsfolk, som har foretaget bedømmelsen og overleveret det til nævnet, siger hun.

Eksperter siger til Berlingske, at de nye oplysninger om udbuddet åbner for spørgsmål om mulighed for politisk indblanding i processen.

Samtidig lyder det dog fra flere eksperter, at det er helt almindeligt, at uafhængige nævn får sekretariatsbistand fra ministerier og styrelser, som dermed indirekte kan få indflydelse på beslutninger.

Spørgsmål: Hvordan det kan overraske, at det var embedsfolk, som stod bag vurderingerne, når det ofte er sådan, det foregår, når råd og nævn arbejder?

- Jeg synes, det er vigtigt, at der er åbenhed og gennemsigtighed omkring, hvordan processen er foregået. Det har vi jo ikke haft, mener Britt Bager.

Hun vil nu kalde kulturministeren i samråd om sagen.

Flere andre medieordførere siger til Berlingske, at de ligeledes finder processen problematisk.

De Radikales medieordfører, Jens Rohde, mener, at ministeren burde have informeret ordførerne tydeligere.

Enhedslistens medieordfører, Søren Søndergaard, er også kritisk. Han var dog klar over, at beslutningen om udbuddets vinder skete efter indstilling fra sekretariatet. Det har han fået bekræftet på et møde i Kulturministeriet.

Men det er nyt for ham, at nævnet slet ikke foretog nogen ændringer i de bedømmelser, som embedsmændene havde foretaget.

Det siger han til Berlingske:

- Ministeren burde have gjort opmærksom på, at nævnet i virkeligheden bare lader beslutninger glide igennem, som reelt er truffet af embedsmænd under ministeren.

Radio- og tv-nævnets formand, Caroline Heide-Jørgensen, afviser "helt og aldeles", at der har været politisk indblanding.

Desuden understreger hun, at det er helt normal procedure, at sekretariatet udarbejder indstillinger, som nævnet behandler og drøfter på et møde.

Kulturminister Joy Mogensen understreger, at hendes fokus har været at "sikre armslængden".

Armslængde betyder, at politikere bør holde en passende afstand til og undgå detailstyring af de beslutninger, som bliver truffet.

