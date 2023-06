Partier kritiserer forhandlingsforløb om forsvarsforlig

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) satser på enighed om et forsvarsforlig i næste uge. Men forløbet op til er præget af uro.

Forhandlingerne har nemlig indtil nu kun bestået af bilaterale møder mellem partierne og ministeren og enkelte temamøder.

Det fortæller Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance, og det kritiserer han i skarpe vendinger.

Der burde have været reelle forhandlinger om bordet med de andre partier, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Regeringen kører bilaterale forhandlinger, og det gør det svært at få et overblik over, hvad de andres positioner er.

- Det er kun regeringen, der kan få et overblik. Det styrker jo dens position, siger Carsten Bach.

Tirsdag og onsdag i næste uge er der fællesmøder, torsdag er der indkaldt til møde uden bagkant, og fredag har ordførerne fået besked på at reservere dagen til aftalen.

Hos De Radikale er politisk leder Martin Lidegaard, der også er partiets forsvarsordfører, til dels enig med Bach. Han kalder det et meget presset og forsinket forløb.

Om man kan nå en aftale allerede ved udgangen af næste uge, vil han ikke spå om, for han har ikke set nogen forligstekst endnu:

- Det kan jeg ikke sige noget fornuftigt om. Jeg ved faktisk ikke, hvilket snit regeringen lægger.

- Det er jo et dristigt håb, regeringen har, siger Lidegaard, der opfordrer til ikke at "jappe tingene igennem".

Han pointerer, at der er sket ting omkring forhandlingerne og i Forsvaret, som Troels Lund Poulsen ikke er herre over.

- Men omvendt har det godt nok taget lang tid at komme til den politiske del.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den fungerende forsvarsminister afviser kritikken og kalder den forfejlet.

- Jeg har fra starten gjort det klart, at der kom til at være en lang række bilaterale møder. Jeg har også gjort det klart, at vi kommer til at have møder med alle partier, og det kommer vi til at have i næste uge, siger Troels Lund Poulsen.

Ministeren får opbakning fra DF og forsvarsordfører Alex Ahrendtsen.

- Jeg har fuld tillid til, at ministeriet og regeringen ved, hvad den gør. Det, der interesserer mig, er, at vi får strikket en aftaletekst sammen, der gavner Forsvaret i Danmark, siger han.

Carsten Bach mener derimod, forhandlingsforløbet kan ende med at svække aftalen.

Spørgsmål: Når det netop er en rammeaftale, der i sagens natur er ukonkret, hvorfor er det så problematisk, at I ikke sidder sammen?

- Det er det, fordi jeg gerne vil kunne høre, hvad de andre siger og lægger vægt på, i forhold til hvad jeg lægger vægt på.

- Jeg får aldrig nogensinde et billede af, hvem der støtter aktivt op om nogle af mine pointer, og hvem der ligger parallelt med noget, jeg siger, siger Carsten Bach.

/ritzau/