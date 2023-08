Partier kritiserer hemmelig bevilling før Zelenskyj-besøg

Daværende forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fik 18. august tilslutning fra Folketingets Finansudvalg til, at ministeriet måtte afholde udgifter til en transport af "særlig udenrigs- og sikkerhedspolitisk betydning".

Men Finansudvalget måtte ikke få at vide, hvad den særlige transportudgift, der kunne løbe op i to millioner kroner, skulle gå til. Og det medfører kritik fra to partier.

Det fremgår af aktstykket, hvis fortrolighed blev ophævet 21. august, og nu er at finde på Folketingets hjemmeside.

20. august - to dage efter udvalgets tilslutning til aktstykket - ankom Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, til Danmark i et Hercules-fly fra Forsvaret.

Forsvarsministeriet vil ikke oplyse om, hvorvidt transportudgifterne drejer sig om Volodymyr Zelenskyjs besøg i Danmark fra søndag til mandag.

Men det må være tilfældet, mener Lisbeth Bech-Nielsen, der er SF's medlem af Finansudvalget.

Sammen med Enhedslisten har hun kritiseret den hemmelige bevilling. Begge partier endte dog med at tilslutte sig aktstykket efter dialog med den daværende forsvarsminister.

- Jeg sagde direkte til ministeren, at jeg synes altid, det er kritisabelt, når man ikke kan få at vide, hvad man skal give penge til.

- I den aktuelle situation er det ekstra kritisabelt, siger hun med henvisning til våbensagen i Forsvarsministeriet.

Her fremgik det fejlagtigt i aktstykker fra Jakob Ellemann-Jensen, at et artilleriindkøb var en hastesag.

- Da jeg så fandt ud af, at Zelenskyj kom, så kunne jeg regne ud, at det nok var den transport, siger Lisbeth Bech-Nielsen videre.

Lisbeth Bech-Nielsen har nu i aktstykkets påtegninger opfordret regeringen til at finde en løsning på, "hvordan udvalgets medlemmer eller alternativt partiformændene kan orienteres i et fortroligt forum, således at aktstykker af denne karakter ikke afgøres i blinde".

- Det duer simpelthen ikke at skulle give de penge i blinde. Nu virkede det relativt ukontroversielt med en transportopgave, men det behøvede det jo ikke at være. Det er ikke altid pengestørrelsen, det kommer an på, siger hun.

Hun slår videre fast, at SF ikke er imod, at der er brugt penge på at transportere Volodymyr Zelenskyj til Danmark - hvis det er tilfældet.

I aktstykket påtegninger kritiserer Enhedslistens medlem af udvalget, Pelle Dragsted, også "det principielt problematiske" i, at ingen i Folketinget fik indsigt i, hvad bevillingen drejer sig om.

Videre efterspørges der også en model for, "hvordan udvalgets medlemmer kan orienteres om konkret indhold af aktstykker i et fortroligt forum".

