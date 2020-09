Partier kritiserer Kofods ministerpost grundet gammel sag

De Radikales kritik af, at Jeppe Kofod (S) har en ministerpost, bakkes nu op af Alternativet.

Alternativet siger mandag som De Radikale, at det er problematisk, at Jeppe Kofod (S) er minister, fordi han i 2008 havde seksuelt samvær med en på det tidspunkt 15-årig pige, der var medlem af partiets ungdomsparti, DSU, mens han var Folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Det skete til et DSU-møde i Esbjerg, hvor Jeppe Kofod skulle holde oplæg.

Det skriver TV2 og Politiken.

- Det er dårlig dømmekraft af Mette Frederiksen at udpege ham som udenrigsminister, siger Alternativets leder, Josephine Fock, til Politiken mens partiets ligestillingsordfører, Franciska Rosenkilde, til TV2 siger:

- Vi er kritiske overfor, om det er okay at have udnævnt en udenrigsminister med den sløje form for etiske dømmekraft.

Det var De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, der i BT som den første satte spørgsmålstegn ved Jeppe Kofods som minister i lyset af sagen fra 2008.

Torsdag i sidste uge sagde hun til BT, at hendes parti ikke ville have givet Jeppe Kofod en ministerpost.

Det udløste kritik af hende, hvor blandt andre Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, sagde:

- Jeg er sgu målløs. Jeg synes, det er et urimeligt personangreb på udenrigsministeren.

Samira Nawa skrev dog lørdag på Facebook, at hun stod ved kritikken.

- Jeg lovede mig selv aldrig igen at tøve med at sige fra. Og stå ved, hvad jeg tror på.

- Så når selv samme BT spørger ind til en 12 år gammel sag, hvor en dengang 34-årig folketingspolitiker havde sex med en 15-årig ungdomspolitiker, så kan jeg ikke bare lade som ingenting. Heller ikke selv om han er minister i dag.

Mandag, i forbindelse med Alternativets kritik, siger Socialdemokratiets Jesper Petersen til Politiken:

- Det var en meget alvorlig sag, som også blev håndteret med stor alvor og konsekvens for Jeppe Kofod.

- Han har selv undskyldt for sagen og kaldt den sit livs dumhed. Og jeg synes også, det må være sådan, at det er muligt - også selv om man har gjort noget ganske forkert - på et tidspunkt at vende tilbage til et almindeligt liv og et politisk hverv.

/ritzau/