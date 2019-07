Partier og organisationers appel til Trump

* Peter Thagesen, underdirektør i Dansk Industri.

- USA har pålagt straftold på stål og aluminium fra Europa, og der er forlydender om, at han overvejer at lægge straftold på biler fra Europa. Budskabet skal være, at vi skal gøre det nemmere og ikke sværere for hinanden, når vi handler.

- Der burde også komme en dansk appel om, at det er vigtigt, at USA deltager aktivt i at løse den største globale udfordring, vi står over for - klimaudfordringen.

* Martin Lidegaard, udenrigsordfører for De Radikale.

- Klimaet er nummer et, fordi USA er stukket helt af på det punkt under Trumps administration. De er gået fra Parisaftalen, han har stoppet reduktionen i USA' egne udledninger, og vi skal bevise over for ham, at det faktisk er en god forretning at gå klimaets vej.

* Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre.

- Regeringen skal presse Donald Trump i forhold til klimaet og for at få USA med i Parisaftalen eller i det mindste få ham til at anerkende, at der skal gøres noget massivt fra USA's side.

- Samtidig er der atomaftalen med det iranske styre. Jeg forestiller mig ikke, at USA pludselig tilslutter sig aftalen, men regeringen skal presse på for at få deeskaleret situationen.

* Dan Hindsgaul, policy- og kommunikationschef ved Amnesty Danmark.

- Vi bør opfordre USA til at standse det fortsatte våbensalg til Saudi-Arabien, hvis langvarige krig i Yemen har ført til uhørt civil lidelse og menneskerettighedskrænkelser på en historisk skala.

- USA skal opfordres til at bakke op om det internationale menneskerettighedssystem, som USA siden efterkrigstiden har været med til at opbygge, og som foruden sikring af borgeres grundlæggende rettigheder er det bedste bud på en fri, fair og tryg verden.

* Hans-Otto Sano, forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder.

- Jeg synes, at Mette Frederiksen skulle sige til Trump, at han skal få meldt USA ind i FN’s Menneskerettighedsråd igen. Med den rolle USA spiller globalt, er der behov for, at den politiske ledelse i landet tager ansvar - også i forhold til menneskerettighederne.

