Partier ønsker at åbne frisører og for besøg hos ældre

Statsminister Mette Frederiksen bliver mødt af lang liste med ønsker, når hun tirsdag mødes med partiledere.

Det går så godt med at dæmpe coronasmitten i Danmark, at statsminister Mette Frederiksen (S) er klar til at åbne flere ting end skoler og daginstitutioner.

Men hvad skal der åbnes? Skal det være frisører, massører og andre små erhvervsdrivende? Eller skal der i stedet være fokus på at hjælpe udsatte grupper som ældre på plejehjem og børn, der har brug for lektiecaféer?

Det spørgsmål vil Mette Frederiksen tirsdag aften diskutere på et videomøde med partilederne.

På forhånd er ønskelisten lang. Og den går i flere retninger.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, siger:

- Vi vil først og fremmest have forsikringer om, at vi har den rigtige teststrategi i Danmark.

- Og hvis vi kan blive betryggede i det, så ser vi gerne, at flere væresteder for udsatte og lektiecaféer bliver åbnet, siger politisk leder for Enhedslisten Pernille Skipper om yderligere åbning af Danmark efter corona-nedlukning.

Dansk Folkeparti vil omvendt lægge vægt på at undersøge muligheden for at åbne mere for besøg på plejehjem.

Det kan hjælpe de ældre, hvis besøgene kan gennemføres under kontrollerede forhold, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Jeg er helt med på, at der er et dilemma. Men vi skal også være opmærksomme på, at kuren ikke bliver værre end sygdommen. Der er mange ældre, der har det svært i en tid, hvor de ikke kan få besøg af børn og børnebørn, siger Thulesen Dahl til TV2 News.

Han siger, at besøg skal foregå med afstand og afspritning. Han åbner også for flere test af pårørende som en mulighed for at sikre mod coronasmitte.

I andre borgerlige partier er der fokus på at få åbnet mere op for små erhvervsdrivende såsom frisører for at sikre arbejdspladser.

