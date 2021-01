Partier overvejer at ændre i anklageskriftet mod Støjberg

Ifølge en professor er det umuligt at lade det indgå som "skærpende omstændighed", at Støjberg har løjet.

Det kan blive nødvendigt at ændre i anklageskriftet mod Inger Støjberg (V), der står over for den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien.

Det haster, da der bliver stemt om sagen på tirsdag i næste uge. Men flere partier vil først have afklaret, om Støjberg kan blive dømt for at tale usandt over for Folketinget, efter at en juraprofessor har sået tvivl om det.

- Vi har bedt om et nyt møde med vores advokater for at høre, hvorfor de tolker det på den måde, og hvordan det kan tolkes.

- Jeg har skrevet rundt til de andre partier i udvalget, så Støjberg også kan dømmes for løgn, siger retsordfører Rosa Lund (EL).

Et politisk flertal vil lade det indgå som en "skærpende omstændighed", at Støjberg flere gange har talt usandt over for Folketinget.

Det er sket i sagen fra 2016 om adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det er dog slet ikke en mulighed rent juridisk. Det har juraprofessor emeritus ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard sagt til DR Nyheder.

Det kan ikke tillægges betydning som "skærpende omstændighed", at der efter Instrukskommissionens opfattelse er løjet for Folketinget.

Det skyldes ifølge professoren, at Folketinget selv har besluttet, at der ikke skal rejses særskilt tiltale for det.

Det er to uvildige advokater hyret af Folketinget, som har anbefalet, at man lader usandhederne indgå som en "skærpende omstændighed" i stedet for en særskilt tiltale. Det har Enhedslisten og Liberal Alliance ellers talt for.

Også SF og De Radikale vil se på, om sagen skal genåbnes, selv om et bredt politisk flertal allerede er enige om et anklageskrift.

Rent processuelt kan det godt lade sig gøre inden afstemningen tirsdag, selv om flere politikere erkender, at det kan blive et uskønt forløb.

- Han har ret i, at det selvfølgelig er noget rod. Men som jeg forstår det, betyder det ikke noget for selve anklagen. Sagen bliver hverken styrket eller svækket, skriver retsordfører Karina Lorentzen (SF) i en skriftlig kommentar.

De Radikale mener, at juraprofessorens spørgsmål er af "væsentlig karakter" og har bedt om et møde for at afklare sagen.

- Nemlig om det er rigtigt, at spørgsmål om vildledning af Folketinget ikke kan være en skærpende omstændighed, som vi ellers har indskrevet i tiltalen, skriver retsordfører Kristian Hegaard (R) i en skriftlig kommentar.

Han vil afvente advokaternes indstilling. Overfor DR har de ingen kommentarer. De Radikale er åbne for at skærpe anklageskriftet.

- Under alle omstændigheder skal der være en tiltale, når der skal rejses en rigsretssag. Men vi vil naturligvis søge at optimere den tiltale mest muligt, skriver Hegaard videre.

