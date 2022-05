Partier: Pinligt at lov om teledata blev underkendt på seks dage

Det er direkte pinligt, at der gik blot seks dage, før regeringens lov om registrering af borgernes teledata viste sig at være ulovlig ifølge en EU-dom.

Det mener regeringens støttepartier, der fra starten har været imod forslaget om at indsamle alle danske telekunders aktiviteter et år tilbage i tiden. Det har stået på i årevis, selv om EU-Domstolen flere gange har kendt det ulovligt.

- Jeg synes faktisk, det er et pinligt forløb. Man satte et lovforslag i søen, som man havde på fornemmelsen ville blive underkendt. Og så skete der præcis det, kort tid efter at reglerne var trådt i kraft, siger retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

I sidste uge kom Justitsministeriet med en endelig vurdering af EU-dommen, og på torsdag er der samråd i sagen. Regeringen vil fremsætte et nyt lovforslag efter sommerferien.

Indtil da har regeringen fundet en ny måde at indhente data i sager om grov kriminalitet, som dog også indebærer en "procesrisiko".

- Vi er nødt til at have udboret, om de nye regler kan holde. Det vil vi være optaget af på samrådet, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Enhedslistens it-ordfører, Bruno Jerup, kalder sagen forudsigelig, fordi Justitsministeriet selv vurderede, at der var en "væsentlig procesrisiko" for, at loven ville være ulovlig.

Det er første gang nogensinde, at et forslag er blevet lagt frem med den betegnelse.

- Det er pinligt, men det er forventeligt, fordi det hele tiden har været deres sigte at fortsætte med at gøre, som de hele tiden har gjort. De vurderede jo selv, at der var en risiko. Det overraskede mig ikke, siger han.

Han påpeger, at EU-Domstolen ikke har mulighed for at stoppe eller ændre det, medmindre nogen tager det op i en sag ved domstolen.

- Hver gang der kommer en tilbagemelding, skal der en proces i gang. Så får de et halvt eller helt år mere, hvor de kan fortsætte med deres ulovligheder. Så prøver de bare en gang til.

- Så kan de køre processen med EU igen og igen uden at rette ind, siger Bruno Jerup.

Debatten om lovforslaget var hård. Undervejs sagde daværende justitsminister Nick Hækkerup (S), at EU-Domstolen var på forbrydernes side.

Retsordfører Samira Nawa (R) mener, at han forsøgte at fremstille det som om, at støttepartierne gik mere op i forbrydernes ve og vel.

- Det er virkelig flovt at stille sig op med et lovforslag på den måde, som regeringen gjorde ved nærmest at gøre os andre til skurke, som nogen, der ikke ville bekæmpe terrorisme og ulovligheder.

- Så viser det sig, at vi får ret, fordi man får gennemført et ulovligt lovforslag. Det er pinligt, siger Nawa.

/ritzau/