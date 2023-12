Partier: Regeringen opsiger SU-forliget

Regeringen har opsagt SU-forliget.

Det oplyser De Radikales uddannelsesordfører, Katrine Robsøe, mandag aften efter et møde hos uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M). Det samme gør SF's uddannelsesordfører, Sofie Lippert.

- Det er enormt ærgerligt, at regeringen opsiger SU-forliget og sender et signal til alle Danmarks unge, at de skal vælge rigtigt første gang, at de vælger uddannelse. For ellers kan de se frem til SU-gæld, siger Robsøe.

På X skriver Lippert:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Regeringen har opsagt SU-forliget og smider dermed 15 års bredt politisk samarbejde om SU'en på gulvet fordi deres planer om nedskæring ikke er til forhandling.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil ikke - endnu i hvert fald - bekræfte, at regeringen har opsagt SU-forliget.

Foruden regeringspartierne er Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, De Konservative og Liberal Alliance en del af SU-forliget.

Regeringen har i sit regeringsgrundlag varslet, at der skal ske noget på SU-området.

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at det sjette SU-år skal afskaffes, så studerende kun har SU nok til den normerede gennemførelsestid. Der skal altså være en maksimal SU-klipramme på 58 klip. I dag er den på 70 klip.

Inden mødet man dag aften havde både De Radikale og SF ytret sig kritisk om at skrotte det sjette SU-år.

Hvis et parti ønsker at ændre på et forlig, skal partiet enten opnå enighed blandt alle de andre partier i forligskredsen, eller også skal partiet opsige forliget forud for et valg og håbe, at der er et flertal for at ændre forliget på den anden side af valget.

I det her tilfælde vil det sige, at en ny aftale om SU'en først ville kunne træde i kraft efter næste folketingsvalg, som senest skal afholdes i efteråret 2026.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hos Dansk Industri (DI) kalder man ophævelsen af SU-forliget for "en god nyhed". Men ifølge DI skal der gøres andet end at fjerne det sjette SU-år. Det siger Emil Fannikke Kier, der er politisk direktør i DI, i en skriftlig kommentar.

- Vi mener, regeringen kan gøre det klogere end at skære et SU-år væk. Vi har et SU-forslag, som giver gode vilkår for de studerende og plads til betænkningstid og studieskrift. Ikke alle finder den rette hylde i første hug, og det skal der være plads til, siger Emil Fannikke Kier.

DI foreslår, at SU'en på videregående uddannelser i stedet konverteres til et skattefrit stipendielån på 5000 kroner om måneden. Hele lånet godskrives, så den studerende ikke skal tilbagebetale én eneste krone, hvis uddannelsen færdiggøres på normeret tid.

Ingeniørforeningen IDA kalder det at fjerne det sjette SU-år for "et fejlskud".

- Mit bedste bud er, at det eneste politikerne opnår, er, at de unge bliver presset endnu mere, end de er i dag, siger IDA's formand, Laura Klitgaard, i en pressemeddelelse.

- Mistrivslen blandt de studerende er i forvejen tårnhøj, og bliver det politiske ønske om at pille ved deres økonomiske fundament til virkelighed, vil det blot føre til yderligere pres og mistrivsel, siger hun.

/ritzau/