Partier savner ambitioner om nyt karaktersystem i udspil

Der er gode elementer i regeringens uddannelsesudspil, som skal gøre op med karakterpresset på de videregående uddannelser. Så længe det rent faktisk fjerner pres - og ikke bare flytter det.

Det siger uddannelsesordfører Katrine Robsøe (R), forud for at Folketingets partier tirsdag eftermiddag skal til forhandlinger med regeringen om udspillet.

I udspillet foreslår regeringen, at det fremover skal være en optagelsesprøve - og ikke højskole- og udlandsophold - som afgør, om unge er parate til studiestart.

Samtidig vil regeringen skrue op for antallet af optagne i kvote 2 fra ti procent til minimum 25 procent på alle uddannelser.

- Vores optagelsessystem er jo svært, på at den måde at hver gang du rykker på et tandhjul, begynder de andre også at dreje, siger Katrine Robsøe.

- Hvis du bare flytter alt presset over på en optagelsesprøve i stedet for, har vi jo ikke opnået det, vi rent faktisk gerne vil.

En af de ting, som De Radikale savner, er, at der i udspillet er et større fokus på at styrke vejledningen i forhold til studievalg. Og så vil partiet gerne have ændret karakterskalaen, så der for eksempel ikke er en minuskarakter -3.

- Det vil være en måde at gøre noget ved en stor del af det pres, som unge føler i vores uddannelsessystem. Mange peger på, at det kommer fra den karakterskala, vi har, som er med til at skævvride og give børn og unge minuskarakterer, siger Katrine Robsøe.

Også Venstre og Dansk Folkeparti deler bekymringen. De efterspørger også et fokus på karakterskalaen.

/ritzau/