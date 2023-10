Partier savner klima- og velfærdshandling i statsministertale

Flere partiledere savner konkrete initiativer i statsminister Mette Frederiksens (S) åbningstale i Folketinget.

Det gælder blandt andet klima og velfærd.

En af dem er De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard:

Artiklen fortsætter under annoncen

Han henviser til, at Mette Frederiksen i sin tale kom ind på opsætningen af vindmøller, som hun kaldte et dilemma med forskellige hensyn.

Lidegaard roser dog statsministeren for ambitionen i folkeskolen, hvor regeringen agter at sløjfe ni ud af ti bindende og vejledende mål.

Også Pia Olsen Dyhr mangler svar.

- Den her regerings klimapolitik har været absurd. Der er ikke sket en eneste ting, mens den her regering har siddet ved magten.

- Vi trænger til noget handling - på klima og sådan set også på biodiversitet, siger Pia Olsen Dyhr.

Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, siger, at mange nok sidder tilbage med en række ubesvarede spørgsmål:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Først og fremmest: Hvad vil regeringen gøre ved den kæmpe velfærdskrise, som vi har? Det er lige nu, kommunerne skærer ned, og ældre mennesker kun kan få gjort rent hver tredje uge.

Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, savner ligeledes konkret handling på velfærden:

- Der er nogle helt åbenlyse ting, statsministeren viger udenom.

- Jeg tror, det er fem ud af seks kommuner, der i øjeblikket skærer ned på kernevelfærden. Det burde for en socialdemokratisk regering være noget af det vigtigste, siger han.

Det var dog ikke sådan, at Mette Frederiksen ikke nævnte velfærd i sin tale. Hun fastslog, at regeringen har tænkt sig "at bruge markant flere penge i velfærden".

Men hun advarede om, at den politiske debat bliver for forsimplet. Hun anerkendte, at der sker besparelser i kommunerne, men det skyldes blandt andet hensynet til inflationen, lød det.

/ritzau/