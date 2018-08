Partier tøver med højere afgifter i kampen mod cigaretter

Cigaretter skal gøres dyrere, mener Kræftens Bekæmpelse. Venstre og DF afviser, mens Socialdemokratiet tøver.

Cigaretsalget i Netto er faldet, efter at butikken begyndte at skjule cigaretpakkerne i midt juli.

Kræftens Bekæmpelse mener, at næste skridt i kampen for en røgfri generation er at hæve afgifterne på cigaretter.

Det er der imidlertid ikke planer om, lyder det fra flere partier.

Skatteordfører for Venstre Louise Schack Elholm forstår godt ønsket om højere afgifter. Men det er ikke umiddelbart på bordet hos Venstre.

- Vi har ikke noget ønske om at hæve afgifterne på nuværende tidspunkt, men vi har en ambition om en røgfri generation, siger hun.

- Du risikerer, at du skaber et sort marked, og så er der slet ikke styr på, hvordan det går med de unge og rygning.

I omkringliggende lande som Tyskland, Norge, Holland, Storbritannien, Irland, Finland og Frankrig er priserne på cigaretter højere end i Danmark.

Det er man opmærksom på i Socialdemokratiet, der dog alligevel tøver med at hæve priserne.

- Vi ved, at vi kan gøre brug af det instrument, men vi har ikke lagt os fast på, hvad cigaretter skal koste fremover, siger sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen.

- Men vi er opmærksomme på, at cigaretter er blevet utroligt billige i Danmark sammenlignet med vores nabolande.

Han mener, at det i første omgang er vigtigst, at alle cigaretter bliver gemt væk som i Netto, og at cigaretpakkerne bliver gjort mindre attraktive.

Kræftens Bekæmpelse peger også på, at sådanne greb er vigtige i kampen for en røgfri generation. Men derfra lyder det, at det vigtigste er, at prisen på cigaretterne sættes op - på sigt skal en pakke gerne koste 100 kroner.

Det er Dansk Folkeparti lodret imod, siger sundhedsordfører Liselott Blixt.

- Folk må selv bestemme, om de vil ryge. Vi skal ikke straffe mennesker over 18 år, der selv har valgt at ryge, siger hun.

- Vi går ikke ind for at lade cigaretafgifterne stige, for det går ud over de svage, der ikke har ret mange penge.

