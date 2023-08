Partier vil ændre linje om kunstnerisk religionskritik i koran-lov

Den lov, der blandt andet skal forhindre afbrænding af koraner, vil ifølge lovudkastet også straffe folk, der måtte foretage en utilbørlig behandling af religiøse genstande i kunstnerisk øjemed – eksempel i teaterforestillinger.

Men det ønsker De Radikale at få lavet om på, siger Christian Friis Bach, udenrigsordfører for partiet, til Politiken.

Også Alternativet, der sammen med De Radikale udgør de eneste to partier uden for regeringen, som vil stemme for loven, ønsker linjen ændret.

Det siger politisk ordfører Sascha Faxe til Ritzau.

- Det er en lov, der er blevet lavet relativt hurtigt, så den er ikke helt i skabet. Det er ikke sådan, at vi vil stemme nej, som det ligger nu, men vi kunne godt tænke os, at det område blev mere klart.

Hun har ikke noget færdigt bud på, hvad sætningen i lovteksten skal ændres til. Faxe håber, at kulturmiljøet kommer på banen.

Konkret lyder linjen i lovteksten, at "bestemmelsen vil finde anvendelse, selv om den utilbørlige behandling af genstanden finder sted i for eksempel kunstnerisk eller politisk øjemed".

Adspurgt om, hvorvidt eksempelvis Rasmus Paludan i så fald ikke bare ville kunne fortsætte sine koranafbrændinger og dække sig ind under, at det skulle have et kunstnerisk formål, siger Christian Friis Bach til Politiken:

- Nu er kunst og kultur ikke de første ord, jeg kommer til at tænke på, når jeg hører navnet Rasmus Paludan. Derudover er det afgørende, om behandlingen af de anvendte religiøse genstande sker på en måde, som er vulgær eller unødigt stødende.

- Og jeg mener faktisk, at man kan kategorisere den anvendelse, som Rasmus Paludan og andre har brugt, når de har brændt koraner af, som værende vulgær.

Lovforslaget fra regeringen blev præsenteret fredag. Den kommer efter en række koranafbrændinger, men gælder også eksempelvis tildeling eller spark af religiøse genstande med en betydning for et anerkendt trossamfund.

Ritzau arbejder på at få en kommentar fra regeringen.

/ritzau/