Radikale vil fjerne linje i koran-lov: Kunstnere bør stadig kunne foretage ”utilbørlig behandling” af religiøse genstande

Godmorgen! I dag kommer vi lidt til udlandet og hjem igen og ender med en gylden afslutning.

Vi begynder herhjemme, hvor Københavns Politi opretter to visitationszoner, som blandt andet omfatter Christiania. Det sker på baggrund af en konflikt i bande- og rockermiljøet, der i weekenden førte til en skudepisode på Christiana, hvor en 30-årig mand blev dræbt og flere blev såret.

Visitationszonerne gælder foreløbigt til 12. september. Den ene zone dækker Christiania og dele af Amager. Den anden zone dækker et område af Nørrebro og Nordvest i København. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse ifølge Ritzau.

Ambition om at lukke muslimske friskoler er strandet

Der er mindre handlekraft på et andet område. Det handler om muslimske friskoler. Sidste år fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) og den daværende S-regering, at skolerne skulle lukkes, og at eleverne skulle fordeles på landets folkeskoler. Daværende børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) sagde, at det ville være “utroligt utilfredsstillende”, hvis der ikke var sket noget inden juni 2023.

Der er ikke sket noget endnu, kan man læse i Kristeligt Dagblad, og spørgsmålet er, om Socialdemokratiet stadig mener, at de muslimske friskoler skal lukkes?

Partier vil ændre linje om kunstnerisk religionskritik i koran-lov

Der er ikke sat punktum i sagen om at forbyde koranafbrænding, som regeringen sidste uge fremsatte et lovforslag om. Ifølge lovudkastet straffes også folk, der måtte foretage en utilbørlig behandling af religiøse genstande i kunstnerisk øjemed – eksempel i teaterforestillinger. Men det ønsker De Radikale at få lavet om på, siger Christian Friis Bach, udenrigsordfører for partiet, til Politiken.

Også Alternativet, der sammen med De Radikale udgør de eneste to partier uden for regeringen, som vil stemme for loven, ønsker linjen ændret.

Trossamfund uenige om koranlov

Vi bliver ved samme emne. For der er mange andre hellige genstande, som har stor betydning for forskellige danske trossamfund, men om de skal beskyttes gennem lovgivning, er samfundene ikke enige om.

”Lovforslaget er ikke et ønske fra vores side. Men jeg synes, at vi som samfund har brug for den debat, som det rejser,” siger eksempelvis Jair Melchior, der er overrabbiner i Det Jødiske Samfund i Danmark. Hvad andre repræsentanter for trossamfund mener, kan man læse i Kristeligt Dagblad.

Antallet af ansatte i offentlig administration runder 100.000

Så har Danmark rundet et flot stort tal. 100.000. I andet kvartal i 2023 rundede antallet af ansatte inden for offentlig administration nemlig dette tal.

Det viser en analyse fra Dansk Industri (DI), der er lavet på baggrund af en fremskrivning på baggrund af udviklingen i den samlede offentlige beskæftigelse. Det skriver Ritzau. Ifølge DI er det første gang, at antallet af ansatte i offentlig administration runder 100.000. Det er i dag en større andel af de offentligt ansatte, der arbejder i offentlig administration sammenlignet med tidligere.

Vrede syrere kræver præsident Assads afgang efter 12 års krig

Vi skal også en tur til udlandet. Her demonstreres der i Syrien mod landets præsident. Bashar al-Assads afgang. Demonstrationer i regeringskontrollerede områder i det sydlige Syrien mod landets regime har varet i over en uge nu, skriver The Guardian. I går samledes demonstranter i byen Suwayda, hvor man blandt andet krævede løsladelse af tusindvis af mennesker, som er forsvundet, siden de første uroligheder opstod under Det Arabiske Forår for 12 år siden i Syrien, som siden endte i en blodig borgerkrig.

Demonstranter har de seneste dage været på gaden i byen Suwayda i det sydlige Syrien. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Mystiske guldbarrer får ny ejermand

Man kan få donationer til gode formål på forskellige måder. En ny er i form af guldbarrer. En mystisk pakke med guldbarrer er nemlig efter flere års efterforskning nu blevet overdraget til Internationalt Røde Kors. Det oplyser anklagemyndigheden i den schweiziske by Luzern til Ritzau ifølge Se og Hør.

Historien begyndte i oktober 2019, hvor en togkonduktør fandt en pakke på et tog til Luzern med hele 120 guldbarrer. På pakken stod "ICRC værdigenstande". Forleden udtalte anklagemyndigheden i Luzern, at det ikke var lykkedes at finde ejermanden til guldbarrerne trods omfattende efterforskning. Og så var der ikke så meget andet at gøre end at give de værdifulde barrer til ICRC, som er Internationalt Røde Kors.

En guldbarre på 24 karat sælges for tiden for omkring 414.000 kroner per kilo. - Foto: Frank Hoermann / Sven Simon/Ritzau Scanpix

Hvor meget er 120 guldbarrer så værd? Det oplyses ikke. Men en guldbarre på 24 karat sælges for tiden for omkring 414.000 kroner pr. kilo, oplyser Ritzau.