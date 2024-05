Partier vil bruge milliard på at forbedre Arne-pension

Arne-pensionen bør forbedres, så flere nedslidte arbejdere vælger at bruge den.

Det mener SF og Enhedslisten, der vil bruge en milliard kroner mere på at styrke retten til tidlig pension.

- Lad os nu kigge på, om vi ikke kan gøre det en smule bedre. For vi ved, at nogle af de mennesker, der har brug for at gå tidligere på pension, er nogle af dem, der har de hårdeste arbejdsliv i Danmark, siger SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, til DR.

Da ordningen blev vedtaget, var det forventningen, at 29.000 fuldtidspersoner ville bruge retten til tidlig pension i 2023.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den er dog kun blevet benyttet af omkring 12.000 fuldtidspersoner, skriver DR.

Derfor er der flere penge tilovers, en der oprindeligt blev afsat til ordningen. De penge vil Enhedslisten bruge til at forstærke retten.

Partiet vil føre pengene tilbage til ordningen, "så flere mennesker får mulighed for en værdig alderdom og en indkomst, man kan leve af", siger Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, til DR.

Arne-pensionen blev indført i 2020 af den socialdemokratiske regering.

Ud over SF og Enhedslisten var også Dansk Folkeparti med i aftalen. Også disse partier er interesserede i at genbesøge aftalen for at forbedre den, skriver DR.

Ordningen gav ret til at gå på pension tidligere end normalt, hvis man har været mindst 42 år på arbejdsmarkedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Enhedslisten og SF foreslår eksempelvis, at man kan øge ydelsen eller gøre adgangen lettere. Det skal konkretiseres nærmere i en forhandling.

Aftalepartierne har oprindeligt forpligtet sig til at genbesøge aftalen senest i 2030, og det ser partierne gerne ske hurtigt.

Socialdemokraterne har selv gjort sig lignende tanker, men kom frem til at det ikke ville finde opbakning, mens et månedlangt forhandlingsforløb i stedet ville skabe usikkerhed for borgerne.

- Derfor har vi nu de ordninger, vi har, siger den socialdemokratiske beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen, til DR.

/ritzau/